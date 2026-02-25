Kalender makro hari ini relatif sepi, dengan sentimen Wall Street diperkirakan akan didominasi oleh laporan keuangan kuartalan dari perusahaan terbesar di dunia, Nvidia (NVDA.US), yang akan dirilis setelah penutupan sesi perdagangan AS.

Kalender makro (GMT)

09:00 GMT – Data CPI final, perkiraan 1,7% YoY vs 1,7% sebelumnya (-0,5% MoM perkiraan vs 0,2% sebelumnya)

14:30 GMT – Perubahan persediaan minyak mentah EIA, perkiraan +1,925 juta barel vs -9 juta barel sebelumnya

Pidato bank sentral (GMT)

09:00 GMT – Vujcic (ECB)

14:40 GMT – Barkin (The Fed)

15:00 GMT – Schmid (The Fed)

17:20 GMT – Musalem (The Fed)

Laporan Keuangan

Setelah sesi – Nvidia (NVDA.US)

EURUSD (interval D1)

Sumber: xStation5