14.53 · 25 Februari 2026

Kalender Ekonomi: Laporan Nvidia Jadi Sorotan Wall Street

Kalender makro hari ini relatif sepi, dengan sentimen Wall Street diperkirakan akan didominasi oleh laporan keuangan kuartalan dari perusahaan terbesar di dunia, Nvidia (NVDA.US), yang akan dirilis setelah penutupan sesi perdagangan AS.

Kalender makro (GMT)

09:00 GMT – Data CPI final, perkiraan 1,7% YoY vs 1,7% sebelumnya (-0,5% MoM perkiraan vs 0,2% sebelumnya)

14:30 GMT – Perubahan persediaan minyak mentah EIA, perkiraan +1,925 juta barel vs -9 juta barel sebelumnya

Pidato bank sentral (GMT)

09:00 GMT – Vujcic (ECB)

14:40 GMT – Barkin (The Fed)

15:00 GMT – Schmid (The Fed)

17:20 GMT – Musalem (The Fed)

Laporan Keuangan

Setelah sesi – Nvidia (NVDA.US)

EURUSD (interval D1)

Sumber: xStation5

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
