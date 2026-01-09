Hari ini, perhatian pasar akan sepenuhnya tertuju pada data ekonomi Amerika Serikat, dengan laporan Non-Farm Payrolls (NFP) bulan Desember menjadi fokus utama. Konsensus pasar masih mencerminkan gambaran ekonomi AS yang relatif “sehat”, ditandai dengan kenaikan upah, tingkat pengangguran yang lebih rendah, serta pertumbuhan tenaga kerja yang sedikit lebih kuat. Skenario ini berpotensi mendukung penguatan dolar AS.
Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi karena investor juga menanti putusan Mahkamah Agung AS terkait keabsahan dasar hukum tarif perdagangan yang saat ini berlaku. Ekspektasi pasar terbelah, namun skenario yang paling mungkin adalah penguatan legalitas tarif yang ada beserta penerimaan negara dari tarif tersebut, disertai pembatasan agar pemerintah AS tidak dapat dengan mudah memberlakukan kembali kebijakan serupa di masa depan tanpa dasar hukum yang kuat.
Selain itu, data awal sentimen konsumen AS dan ekspektasi inflasi akan dirilis pada sesi malam.
Kalender Ekonomi
07:00 GMT – Swiss
-
Tingkat Pengangguran (tidak disesuaikan musiman) Perkiraan: 3,1% | Sebelumnya: 2,9%
08:00 GMT – Italia
-
Penjualan Ritel, Sebelumnya: 1,3% YoY
09:00 GMT – Zona Euro
-
Penjualan Ritel, Perkiraan: 1,6% YoY | Sebelumnya: 1,5%, Perkiraan: 0,1% MoM | Sebelumnya: 0,0%
12:30 GMT – Amerika Serikat
-
Non-Farm Payrolls (NFP), Perkiraan: 70K | Sebelumnya: 64K
-
Tenaga Kerja Sektor Swasta, Perkiraan: 75K | Sebelumnya: 69K
-
Tenaga Kerja Manufaktur, Perkiraan: -5K | Sebelumnya: -5K
-
Tingkat Pengangguran, Perkiraan: 4,5% | Sebelumnya: 4,6%
-
Rata-rata Upah Per Jam, +0,3% MoM | Sebelumnya: +0,1%, 3,6% YoY | Sebelumnya: 3,5%
-
Housing Starts, Perkiraan: +1,8% | Sebelumnya: -8,5%
-
Izin Mendirikan Bangunan, Perkiraan: +1,5% | Sebelumnya: -2,3%
12:30 GMT – Kanada
-
Laporan Pasar Tenaga Kerja, Perkiraan: -2,5K | Sebelumnya: +53,5K
-
Tingkat Pengangguran, Perkiraan: 6,65% | Sebelumnya: 6,5%
-
Pertumbuhan Upah, Perkiraan: 3,8% YoY | Sebelumnya: 4,0%
14:00 GMT – Amerika Serikat
-
Sentimen Konsumen University of Michigan (awal Januari), Perkiraan: 53,5 | Sebelumnya: 52,9
-
Ekspektasi Inflasi Jangka Panjang, Perkiraan: 3,3% | Sebelumnya: 3,2%
-
Ekspektasi Inflasi Jangka Pendek, Perkiraan: 4,1% | Sebelumnya: 4,2%
14:00 GMT – Amerika Serikat
-
Putusan Mahkamah Agung AS terkait legalitas tarif perdagangan. Catatan: waktu rilis dapat berubah sewaktu-waktu
Pidato Bank Sentral & Agenda Penting
-
17:35 GMT – Pidato Presiden Fed Richmond, Thomas Barkin
-
18:00 GMT – Pertemuan eksekutif industri minyak dengan Donald Trump
Morning wrap (14.01.2026)
Akankah Putusan Mahkamah Agung AS Guncang Wall Street? 🗽 Saham Ini Berpotensi Diuntungkan
US CPI preview: Akankah Tren Disinflasi Bertahan di Desember? 🔎
Kalender Ekonomi: Inflasi CPI AS 📌