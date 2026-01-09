Hari ini, perhatian pasar akan sepenuhnya tertuju pada data ekonomi Amerika Serikat, dengan laporan Non-Farm Payrolls (NFP) bulan Desember menjadi fokus utama. Konsensus pasar masih mencerminkan gambaran ekonomi AS yang relatif “sehat”, ditandai dengan kenaikan upah, tingkat pengangguran yang lebih rendah, serta pertumbuhan tenaga kerja yang sedikit lebih kuat. Skenario ini berpotensi mendukung penguatan dolar AS.

Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi karena investor juga menanti putusan Mahkamah Agung AS terkait keabsahan dasar hukum tarif perdagangan yang saat ini berlaku. Ekspektasi pasar terbelah, namun skenario yang paling mungkin adalah penguatan legalitas tarif yang ada beserta penerimaan negara dari tarif tersebut, disertai pembatasan agar pemerintah AS tidak dapat dengan mudah memberlakukan kembali kebijakan serupa di masa depan tanpa dasar hukum yang kuat.

Selain itu, data awal sentimen konsumen AS dan ekspektasi inflasi akan dirilis pada sesi malam.

Kalender Ekonomi

07:00 GMT – Swiss

Tingkat Pengangguran (tidak disesuaikan musiman) Perkiraan: 3,1% | Sebelumnya: 2,9%

08:00 GMT – Italia

Penjualan Ritel, Sebelumnya: 1,3% YoY

09:00 GMT – Zona Euro

Penjualan Ritel, Perkiraan: 1,6% YoY | Sebelumnya: 1,5%, Perkiraan: 0,1% MoM | Sebelumnya: 0,0%

12:30 GMT – Amerika Serikat

Non-Farm Payrolls (NFP), Perkiraan: 70K | Sebelumnya: 64K

Tenaga Kerja Sektor Swasta, Perkiraan: 75K | Sebelumnya: 69K

Tenaga Kerja Manufaktur, Perkiraan: -5K | Sebelumnya: -5K

Tingkat Pengangguran, Perkiraan: 4,5% | Sebelumnya: 4,6%

Rata-rata Upah Per Jam, +0,3% MoM | Sebelumnya: +0,1%, 3,6% YoY | Sebelumnya: 3,5%

Housing Starts, Perkiraan: +1,8% | Sebelumnya: -8,5%

Izin Mendirikan Bangunan, Perkiraan: +1,5% | Sebelumnya: -2,3%

12:30 GMT – Kanada

Laporan Pasar Tenaga Kerja, Perkiraan: -2,5K | Sebelumnya: +53,5K

Tingkat Pengangguran, Perkiraan: 6,65% | Sebelumnya: 6,5%

Pertumbuhan Upah, Perkiraan: 3,8% YoY | Sebelumnya: 4,0%

14:00 GMT – Amerika Serikat

Sentimen Konsumen University of Michigan (awal Januari), Perkiraan: 53,5 | Sebelumnya: 52,9

Ekspektasi Inflasi Jangka Panjang, Perkiraan: 3,3% | Sebelumnya: 3,2%

Ekspektasi Inflasi Jangka Pendek, Perkiraan: 4,1% | Sebelumnya: 4,2%

14:00 GMT – Amerika Serikat

Putusan Mahkamah Agung AS terkait legalitas tarif perdagangan. Catatan: waktu rilis dapat berubah sewaktu-waktu

Pidato Bank Sentral & Agenda Penting