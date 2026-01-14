Hari ini, perhatian pasar tertuju pada putusan Mahkamah Agung AS terkait tarif, data penjualan ritel AS, serta data inflasi PPI AS. Investor juga menantikan laporan keuangan dari bank-bank besar AS seperti Wells Fargo, Citigroup, dan Bank of America, serta sejumlah pidato dari pejabat Federal Reserve, termasuk Paulson, Kashkari, Bostic, dan Williams. Kalender makro Eropa relatif sepi hari ini, sehingga fokus pasar hampir sepenuhnya beralih ke rilis data dari Amerika Serikat pada paruh kedua sesi. Selain itu, delegasi dari pemerintahan AS dijadwalkan bertemu dengan perwakilan otoritas Greenland hari ini.
Economic calendar
12:30 PM GMT – Penjualan Ritel AS (Desember)
Ekspektasi: +0,5% m/m vs 0,0% sebelumnya
Core (tanpa komponen volatil): +0,4% m/m vs +0,4% sebelumnya
12:30 PM GMT – Inflasi PPI AS (Desember)
Ekspektasi: 2,7% y/y vs 2,7% sebelumnya
Ekspektasi: +0,2% m/m vs +0,3% sebelumnya
Core PPI:
Ekspektasi: 2,7% y/y vs 2,6% sebelumnya
Ekspektasi: +0,2% m/m vs +0,1% sebelumnya
14:00 PM GMT – Penjualan Rumah AS
Ekspektasi: 4,22 juta vs 4,12 juta sebelumnya
(+2,18% m/m vs +0,5% sebelumnya)
14:00 PM GMT – Persediaan Bisnis AS
Ekspektasi: +0,1% vs +0,2% sebelumnya
14:30 PM GMT – Persediaan Minyak Mentah AS (perubahan)
Ekspektasi: -1,68 juta barel vs -3,8 juta barel sebelumnya
14:30 PM GMT – Persediaan Gas Alam AS (perubahan)
Ekspektasi: +2 bcf vs +7,7 bcf sebelumnya
Putusan Mahkamah Agung AS terkait tarif – diperkirakan sekitar pukul 14:00 GMT
Laporan Keuangan Emiten (pra-pembukaan pasar)
-
Citigroup
-
Bank of America
-
Wells Fargo
Pidato Bank Sentral
-
13:50 PM GMT – Fed Paulson
-
14:00 PM GMT – Fed Bostic & Kashkari
-
16:10 PM GMT – Fed Williams
