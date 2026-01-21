Pada Rabu, 21 Januari, sekitar pukul 13:30 GMT, dalam rangka World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan akan menyampaikan pidato khusus. Pidato ini ditujukan kepada para elite politik dan bisnis global, serta akan menyoroti capaian dan visi pemerintahan Trump.



Trump diperkirakan akan memberikan penekanan khusus pada kebijakan domestik AS serta berbagai kontroversi dalam kebijakan luar negeri. Tema utama yang kemungkinan dibahas mencakup dorongan akuisisi Greenland, ketegangan yang timbul dengan sekutu Eropa, ancaman penerapan tarif baru, serta diskusi yang lebih luas mengenai kepentingan strategis AS dan keamanan global.



Selain itu, pasar juga akan mencermati laporan keuangan kuartalan dari sejumlah perusahaan Amerika Serikat, termasuk Johnson & Johnson dan Charles Schwab, yang dijadwalkan rilis sebelum pembukaan perdagangan reguler di Wall Street.

Kalender ekonomi harian:

08:00 – Inflasi CPI dan PPI di Inggris

08:30 – Pidato Presiden ECB, Christine Lagarde

14:30 – Pidato Donald Trump di Davos

22:40 – Data API persediaan minyak mentah AS (mingguan)