Baca selengkapnya
14.00 · 21 Januari 2026

Kalender Ekonomi: Pidato Trump di Davos dan laporan keuangan Wall Street 🔎

Pada Rabu, 21 Januari, sekitar pukul 13:30 GMT, dalam rangka World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan akan menyampaikan pidato khusus. Pidato ini ditujukan kepada para elite politik dan bisnis global, serta akan menyoroti capaian dan visi pemerintahan Trump.


Trump diperkirakan akan memberikan penekanan khusus pada kebijakan domestik AS serta berbagai kontroversi dalam kebijakan luar negeri. Tema utama yang kemungkinan dibahas mencakup dorongan akuisisi Greenland, ketegangan yang timbul dengan sekutu Eropa, ancaman penerapan tarif baru, serta diskusi yang lebih luas mengenai kepentingan strategis AS dan keamanan global.


Selain itu, pasar juga akan mencermati laporan keuangan kuartalan dari sejumlah perusahaan Amerika Serikat, termasuk Johnson & Johnson dan Charles Schwab, yang dijadwalkan rilis sebelum pembukaan perdagangan reguler di Wall Street.

Kalender ekonomi harian:

  • 08:00 – Inflasi CPI dan PPI di Inggris
  • 08:30 – Pidato Presiden ECB, Christine Lagarde
  • 14:30 – Pidato Donald Trump di Davos
  • 7:45 – Pidato Presiden ECB, Christine Lagarde
  • 22:40 – Data API persediaan minyak mentah AS (mingguan)

Laporan keuangan perusahaan:

 

23 Januari 2026, 01.56

Daily summary: Wall Street, logam mulia dan EURUSD melonjak 📈 Bitcoin tertekan
21 Januari 2026, 13.38

Morning wrap (21.01.2026)
20 Januari 2026, 13.48

Morning wrap (20.01.2026)
19 Januari 2026, 14.55

Kalender Ekonomi: Davos dan Musim Laporan Keuangan Wall Street 🔎

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.