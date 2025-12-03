Sesi perdagangan hari ini akan dipenuhi rilis data makroekonomi dari kedua sisi Atlantik, yang kemungkinan akan menguji tingkat ketidakpastian investor yang telah berlangsung sejak awal pekan menjelang sederet rilis penting bagi keputusan The Fed.
Setelah rilis CPI Swiss, fokus Eropa akan beralih ke pembacaan final PMI jasa. PMI manufaktur sebelumnya sedikit lebih lemah dari ekspektasi, sehingga stabilitas sektor jasa menjadi kunci untuk mencegah kembali munculnya kekhawatiran terhadap pertumbuhan Zona Euro dan menjaga kredibilitas kenaikan proyeksi ECB. Perhatian pasar juga tertuju pada pidato Christine Lagarde di hadapan komisi ECON Parlemen Eropa.
Di Amerika Serikat, rilis paling diperhatikan hari ini adalah laporan ketenagakerjaan ADP—yang karena jadwal publikasi NFP bergeser—akan menjadi satu-satunya acuan pasar tenaga kerja bagi The Fed sebelum pertemuan FOMC mendatang. Selain ADP, data produksi industri dan—seperti di Eropa—PMI/ISM sektor jasa juga akan dirilis. Pasar energi akan bereaksi terhadap laporan mingguan EIA.
Kalender Ekonomi Hari Ini:
07:30 BST – Swiss, Inflasi November:
- CPI m/m: aktual –0.2%; perkiraan –0.1%; sebelumnya –0.3%
- CPI y/y: aktual 0.0%; perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.1%
08:15 BST – Spanyol, PMI November:
- Services PMI: perkiraan 56.3; sebelumnya 56.6
08:30 BST – Zona Euro:
- Pidato Presiden ECB Lagarde
08:50 BST – Prancis, PMI November:
- Services PMI: perkiraan 50.8; sebelumnya 48.0
- Composite PMI (S&P Global): perkiraan 49.9; sebelumnya 47.7
08:55 BST – Jerman, PMI November:
- Composite PMI: perkiraan 52.1; sebelumnya 53.9
- Services PMI: perkiraan 52.7; sebelumnya 54.6
09:00 BST – Zona Euro, PMI November:
- Composite PMI (S&P Global): perkiraan 52.4; sebelumnya 52.5
- Services PMI: perkiraan 53.1; sebelumnya 53.0
09:30 BST – Inggris, PMI November:
- Services PMI: perkiraan 50.5; sebelumnya 52.3
09:30 BST – Swiss, PMI November:
- procure.ch PMI: perkiraan 48.6; sebelumnya 48.2
09:30 BST – Inggris, PMI November:
- Composite PMI: perkiraan 50.5; sebelumnya 52.2
10:30 BST – Zona Euro:
- Pidato ECB’s Lane
13:15 BST – Amerika Serikat, Data Tenaga Kerja November:
- Perubahan ADP non-farm payroll: perkiraan 5K; sebelumnya 42K
13:30 BST – Kanada, Produktivitas Q3:
- Perkiraan 0.4%; sebelumnya –1.0%
13:30 BST – Amerika Serikat, Neraca Perdagangan September:
- Indeks harga impor m/m: perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.3%
- Indeks harga impor y/y: sebelumnya 0.0%
- Indeks harga ekspor m/m: perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.3%
- Indeks harga ekspor y/y: sebelumnya 3.4%
13:30 BST – Zona Euro:
- Pidato Presiden ECB Lagarde
14:00 BST – Polandia, Keputusan Suku Bunga Desember:
- Perkiraan 4.00%; sebelumnya 4.25%
14:15 BST – Amerika Serikat, Produksi Industri September:
- Produksi industri m/m: perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.2%
- Produksi industri y/y: sebelumnya 0.87%
- Output manufaktur m/m: perkiraan 0.1%; sebelumnya 0.1%
14:45 BST – Amerika Serikat, PMI November:
- Composite PMI (S&P Global): perkiraan 54.8; sebelumnya 54.6
- Services PMI: perkiraan 55.0; sebelumnya 54.8
15:00 BST – Amerika Serikat, Data Inflasi September:
- Construction spending: sebelumnya 0.2% m/m
15:00 BST – Amerika Serikat, ISM November:
- ISM services business activity: sebelumnya 54.3
- ISM services employment: sebelumnya 48.2
- ISM services new orders: sebelumnya 56.2
- ISM services index: perkiraan 52.0; sebelumnya 52.4
- ISM services prices: sebelumnya 70.0
15:00 BST – Amerika Serikat, Penjualan Kendaraan November:
- Perkiraan 15.40 juta; sebelumnya 15.30 juta
15:30 BST – Zona Euro:
- Pidato Presiden ECB Lagarde
15:30 BST – Amerika Serikat, Laporan EIA:
- Distillate production: sebelumnya 0.087M
- Weekly refinery utilisation (w/w): sebelumnya 2.3%
- Heating oil inventories: sebelumnya 0.057M
- Gasoline production: sebelumnya 0.286M
- Weekly distillate prices (EIA): sebelumnya 1.147M
- Cushing crude inventories: sebelumnya –0.068M
- Crude oil imports: sebelumnya 1.046M
- Refinery crude throughput (w/w): sebelumnya 0.211M
- Crude oil inventories: perkiraan –1.900M; sebelumnya 2.774M
- Gasoline inventories: sebelumnya 2.513M
17:00 BST – Inggris:
- Pidato anggota BoE MPC Mann
19:30 BST – Amerika Serikat:
- Pidato Presiden Donald Trump
