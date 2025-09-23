Kita memulai sesi Selasa di pasar keuangan. Bursa APAC ditutup beragam—Tokyo libur, Hang Seng turun, Shanghai Composite naik, dan Australia melemah; futures Wall Street menguat tipis setelah sesi positif Senin, dan Euro Stoxx 50 futures juga sedikit lebih tinggi jelang pembukaan. Sentimen didongkrak kabar kemitraan besar OpenAI–NVIDIA—NVIDIA mengalokasikan hingga USD 100 miliar untuk pengembangan sistem AI OpenAI. Piper Sandler menaikkan target harga Tesla dan menyoroti keunggulan AI perusahaan. Dolar AS stabil, emas lanjut naik, minyak & gas melemah, sementara kripto campuran jelang data makro kunci dan rilis PMI.
Publikasi terjadwal hari ini: Micron, Kingfisher (earnings); sesi ditandai PMI flash (Zona Euro/UK/AS), keputusan kebijakan dari Riksbank dan NBH; pidato penting dari perwakilan BoE, The Fed (Powell), ECB, BoC, serta Presiden Trump di PBB (09:50 ET / 14:50 BST).
Kalender rinci hari ini:
08:15 AM BST, Prancis – Data PMI September:
HCOB France Services PMI: ekspektasi 49,7; sebelumnya 49,8;
HCOB France Composite PMI: ekspektasi 49,9; sebelumnya 49,8;
HCOB France Manufacturing PMI: ekspektasi 50,2; sebelumnya 50,4;
08:30 AM BST, Jerman – Data PMI September:
HCOB Germany Composite PMI: ekspektasi 50,5; sebelumnya 50,5;
HCOB Germany Manufacturing PMI: ekspektasi 50,0; sebelumnya 49,8;
HCOB Germany Services PMI: ekspektasi 49.5; sebelumnya 49.3;
09:00 AM BST, Euro Zone - Data PMI September:
HCOB Eurozone Services PMI: ekspektasi 50.6; sebelumnya 50.5;
HCOB Eurozone Composite PMI: ekspektasi 51.1; sebelumnya 51.0;
HCOB Eurozone Manufacturing PMI: ekspektasi 50.7; sebelumnya 50.7;
09:30 AM BST, Inggris - Data PMI untuk September:
S&P Global Composite PMI: ekspektasi 52.7; sebelumnya 53.5;
S&P Global Manufacturing PMI: ekspektasi 47.1; sebelumnya 47.0;
S&P Global Services PMI: ekspektasi 53.4; sebelumnya 54.2;
10:00 AM BST, Inggris - Pidato Anggota BoE MPC Pill
01:30 PM BST, Amerika Serikat - Pidato Goolsbee (The Fed)
01:30 PM BST, Amerika Serikat - Neraca Berjalan (Q2):
- ekspektasi -259.0B; sebelumnya -450.2B;
01:30 PM BST, Kanada - New Housing Price Index untuk Augustus:
- ekspektasi 0.0% MoM; sebelumnya -0.1% MoM;
02:00 PM BST, Amerika Serikat - Pidato Bowman (FOMC)
02:45 PM BST, Amerika Serikat - Data PMI untuk September:
S&P Global Services PMI: ekspektasi 54.0; sebelumnya 54.5;
S&P Global Composite PMI: ekspektasi 54.6; sebelumnya 54.6;
S&P Global Manufacturing PMI: ekspektasi 52.2; sebelumnya 53.0;
02:50 PM BST, Amerika Serikat - Pidato Presiden Trump
03:00 PM BST, Amerika Serikat - Richmond Manufacturing Shipments untuk September:
- sebelumnya -5;
03:00 PM BST, Amerika Serikat - Pidato Bostic (FOMC)
03:00 PM BST, Amerika Serikat - Richmond Manufacturing Index untuk September:
- ekspektasi -5; sebelumnya -7;
03:00 PM BST, Amerika Serikat - Richmond Services Index untuk September:
- sebelumnya 4;
05:35 PM BST, Amerika Serikat - Pidato Ketua The Fed Powell
06:00 PM BST, Amerika Serikat - M2 Money Supply untuk August:
- sebelumnya 22,12T m/m;
06:00 PM BST, Amerika Serikat - 2-Year Note Auction:
- sebelumnya 3.641%;
07:15 PM BST, Kanada – Pidato Gubernur BoC Macklem
09:30 PM BST, Amerika Serikat - Data EIA:
- API Weekly Crude Oil Stock: sebelumnya -3.420M;
11:00 PM BST, Jerman - Pidato Bundesbank Mauderer
12:20 AM BST, Amerika Serikat - Pidato Presiden Trump
01:30 AM BST, Jepang - Data PMI untuk September:
Manufacturing & Services PMI: sebelumnya 52.00% m/m;
au Jibun Bank Services PMI: sebelumnya 53.1;
au Jibun Bank Manufacturing PMI: ekspektasi 50.2; sebelumnya 49.7;