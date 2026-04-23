Kalender Ekonomi: PMI menjadi fokus utama, hari penting bagi pasar global

Hari ini menjadi salah satu sesi paling penting dalam pekan ini bagi pasar keuangan global dari sisi rilis data makroekonomi. Fokus investor akan tertuju pada data PMI awal (flash PMI), yang merupakan salah satu indikator leading paling penting untuk aktivitas ekonomi. PMI mencerminkan sentimen terkini di sektor manufaktur dan jasa berdasarkan survei manajer pembelian dan logistik, sehingga menjadi sinyal cepat dan relatif akurat mengenai perubahan momentum ekonomi bahkan sebelum data “hard data” seperti PDB atau produksi industri dirilis. Ambang interpretasi utama tetap berada di level 50 poin, yang memisahkan ekspansi dari kontraksi. Oleh karena itu, setiap pembacaan di atas atau di bawah level ini dapat berdampak signifikan pada ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter.

Kalender makroekonomi hari ini

07:30 Jepang: PMI Manufaktur (flash) - April. aktual: 54.9, prakiraan: 51.2, sebelumnya: 51.6

15:00 Zona Euro: PMI Manufaktur (flash) - April. prakiraan: 50.7, sebelumnya: 51.6

15:00 Zona Euro: PMI Jasa (flash) - April. prakiraan: 49.8, sebelumnya: 50.2

15:30 Inggris: PMI Manufaktur (flash) - April. prakiraan: 49.9, sebelumnya: 51

15:30 Inggris: PMI Jasa (flash) - April. prakiraan: 50, sebelumnya: 50.5

17:00 Inggris: CBI Industrial Trends Orders - April. prakiraan: -33, sebelumnya: -27

19:30 Kanada: Inflasi harga produsen (PPI) – Maret.

PPI (m/m): 1.9%, sebelumnya: 0.4%

PPI (y/y): 5.4%

19:30 AS: Initial jobless claims (klaim pengangguran awal) - mingguan. 210k, sebelumnya: 207k

20:45 AS: PMI Manufaktur (flash) - April. prakiraan: 52.5, sebelumnya: 52.3

20:45 AS: PMI Jasa (flash) - April. prakiraan: 50.1, sebelumnya: 49.8

21:30 AS: Perubahan persediaan gas alam mingguan. 96 Bcf, sebelumnya: 59 Bcf

22:00 AS: Indeks manufaktur Kansas Fed – April. 11

22:00 Jerman: Pidato publik Presiden Bundesbank Joachim Nagel