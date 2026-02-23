Kalender makroekonomi pekan ini tergolong padat dan berpotensi meningkatkan volatilitas pasar. Fokus utama akan tertuju pada rilis inflasi PPI AS pada Jumat, yang menjadi indikator penting tekanan harga di tingkat produsen. Selain itu, pasar juga akan mencermati data durable goods orders pada Senin dan indeks kepercayaan konsumen Conference Board pada Selasa.
Di sela-sela rilis data, sejumlah pejabat Federal Reserve dijadwalkan menyampaikan pidato pada Senin, Selasa, dan Rabu, yang dapat mempengaruhi ekspektasi suku bunga.
Bagi investor saham, agenda paling krusial adalah laporan keuangan Nvidia yang akan dirilis setelah penutupan pasar pada Rabu. Laporan ini dipandang sebagai salah satu yang paling penting dalam musim earnings kali ini, terutama bagi sektor teknologi dan saham bertema AI. Selain Nvidia, perhatian juga akan tertuju pada emiten sektor konsumen, teknologi, dan asuransi.
Kalender ekonomi lengkap:
Senin, 23 Februari
-
07:30 GMT – Inflasi harga produsen Swiss
-
09:00 GMT – Indeks IFO Jerman
-
09:00 GMT – Data penjualan ritel Polandia
-
15:00 GMT – Pesanan barang tahan lama AS
-
17:30 GMT – Pidato Lagarde
Selasa, 24 Februari
-
01:00 GMT – Keputusan suku bunga China
-
09:00 GMT – Tingkat pengangguran Polandia
-
15:00 GMT – Indeks kepercayaan konsumen AS
-
21:40 GMT – Perubahan persediaan minyak AS (API)
Rabu, 25 Februari
-
00:30 GMT – Data inflasi CPI Australia
-
07:00 GMT – Data PDB Jerman
-
08:00 GMT – Data PDB Swiss
-
10:00 GMT – Inflasi HICP Zona Euro
-
15:30 GMT – Persediaan minyak AS menurut DoE
-
Setelah penutupan pasar – Laporan keuangan Nvidia
Kamis, 26 Februari
-
13:30 GMT – Klaim pengangguran awal AS
-
15:30 GMT – Data persediaan gas alam AS (EIA)
-
23:30 GMT – Data inflasi CPI Tokyo, Jepang
Jumat, 27 Februari
-
01:30 GMT – Indeks PMI CFLP China
-
07:45 GMT – Inflasi CPI Prancis
-
13:00 GMT – Inflasi CPI Jerman
-
13:30 GMT – Data PDB Kanada
-
13:30 GMT – Inflasi PPI AS
