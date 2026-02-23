Kalender makroekonomi pekan ini tergolong padat dan berpotensi meningkatkan volatilitas pasar. Fokus utama akan tertuju pada rilis inflasi PPI AS pada Jumat, yang menjadi indikator penting tekanan harga di tingkat produsen. Selain itu, pasar juga akan mencermati data durable goods orders pada Senin dan indeks kepercayaan konsumen Conference Board pada Selasa.

Di sela-sela rilis data, sejumlah pejabat Federal Reserve dijadwalkan menyampaikan pidato pada Senin, Selasa, dan Rabu, yang dapat mempengaruhi ekspektasi suku bunga.

Bagi investor saham, agenda paling krusial adalah laporan keuangan Nvidia yang akan dirilis setelah penutupan pasar pada Rabu. Laporan ini dipandang sebagai salah satu yang paling penting dalam musim earnings kali ini, terutama bagi sektor teknologi dan saham bertema AI. Selain Nvidia, perhatian juga akan tertuju pada emiten sektor konsumen, teknologi, dan asuransi.

Kalender ekonomi lengkap:

Senin, 23 Februari

07:30 GMT – Inflasi harga produsen Swiss

09:00 GMT – Indeks IFO Jerman

09:00 GMT – Data penjualan ritel Polandia

15:00 GMT – Pesanan barang tahan lama AS

17:30 GMT – Pidato Lagarde

Selasa, 24 Februari

01:00 GMT – Keputusan suku bunga China

09:00 GMT – Tingkat pengangguran Polandia

15:00 GMT – Indeks kepercayaan konsumen AS

21:40 GMT – Perubahan persediaan minyak AS (API)

Rabu, 25 Februari

00:30 GMT – Data inflasi CPI Australia

07:00 GMT – Data PDB Jerman

08:00 GMT – Data PDB Swiss

10:00 GMT – Inflasi HICP Zona Euro

15:30 GMT – Persediaan minyak AS menurut DoE

Setelah penutupan pasar – Laporan keuangan Nvidia

Kamis, 26 Februari

13:30 GMT – Klaim pengangguran awal AS

15:30 GMT – Data persediaan gas alam AS (EIA)

23:30 GMT – Data inflasi CPI Tokyo, Jepang

Jumat, 27 Februari