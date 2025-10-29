- The Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin hari ini.
- Pasar akan mencari petunjuk mengenai pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut pada tahun 2025.
- Selain keputusan The Federal Reserve dan Bank of Canada: laporan keuangan penting dari Alphabet, Microsoft, dan Meta.
Sesi perdagangan Rabu (29 Oktober 2025) berpotensi menjadi puncak volatilitas pasar minggu ini, dengan perhatian investor terbagi antara laporan keuangan raksasa Big Tech dan keputusan suku bunga dari Federal Reserve. Untuk saat ini, futures indeks AS menunjukkan optimisme moderat, didorong ekspektasi tinggi terhadap hasil laporan keuangan Alphabet dan Microsoft, dua pemimpin utama sektor cloud dan AI.
Pasar swap telah memperhitungkan pemangkasan suku bunga hari ini dengan hampir pasti selama beberapa minggu terakhir. Oleh karena itu, perhatian utama akan tertuju pada konferensi pers Jerome Powell, terutama pada sinyal apakah akan ada ruang untuk pemangkasan tambahan sepanjang 2025. Data inflasi terbaru yang lebih lemah dari perkiraan memperkuat pandangan pasar bahwa The Fed akan beralih ke kebijakan lebih dovish — menjadikan pertemuan hari ini sebagai titik balik potensial untuk siklus pelonggaran moneter.
Selain The Fed, investor juga menantikan keputusan suku bunga Bank of Canada (BoC). Bank sentral Kanada berada di bawah tekanan dari melemahnya pasar tenaga kerja, yang dapat mendorong nada lebih hati-hati atau bahkan pemangkasan suku bunga tambahan.
Hari ini, Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks, dan UBS akan merilis laporan keuangannya.
Kalender Ekonomi Hari Ini:
09:00 – Spanyol
- PDB (YoY, Q3): aktual 2,8% (perkiraan 3,0%; sebelumnya 3,1%)
- PDB (QoQ, Q3): aktual 0,6% (perkiraan 0,6%; sebelumnya 0,8%)
- Penjualan ritel (YoY): 4,2% (sebelumnya 4,5%)
11:30 – Jerman
- Lelang Obligasi Pemerintah 10 tahun (Bund): sebelumnya 2,720%
14:45 – Kanada
- Keputusan Suku Bunga (Des): perkiraan 2,25%; sebelumnya 2,50%
- Pernyataan & Laporan Kebijakan Moneter BoC
15:00 – Amerika Serikat
- Data Pasar Perumahan (Pending Home Sales, MoM): perkiraan 1,6%; sebelumnya 4,0%
15:30 – Amerika Serikat
- Laporan EIA:
- Persediaan minyak mentah: -0,900 juta (sebelumnya -0,961 juta)
- Utilisasi kilang: +2,9%
- Persediaan bensin: -1,900 juta (sebelumnya -2,147 juta)
16:30 – Amerika Serikat
- PDB (Atlanta Fed GDPNow, Q3): 3,9% (sama seperti sebelumnya)
19:00 – Amerika Serikat
- Keputusan Suku Bunga The Fed (Des): perkiraan 4,00%; sebelumnya 4,25%
- Pernyataan FOMC
19:30 – Amerika Serikat
- Konferensi Pers Jerome Powell
20:30 – Zona Euro
- Pidato Presiden ECB, Christine Lagarde
