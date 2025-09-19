- Data Penjualan Ritel Kanada sebagai Agenda Makro Utama
- Panggilan Donald Trump dengan Pemimpin Tiongkok Xi Jinping Jadi Sorotan Wall Street
- Indeks AS melemah tipis di hari perdagangan terakhir pekan; dolar menguat
Dengan kalender makro yang ringan hari ini, perhatian pasar tertuju pada emiten AS tertentu (saham FedEx naik lebih dari 5% setelah rilis kinerja) serta panggilan terjadwal Donald Trump dengan Xi Jinping. Secara resmi, diskusi disebut akan berfokus pada TikTok, tetapi secara tidak resmi bisa melampaui “skrip standar”, sehingga Wall Street akan mencermati setiap sinyal yang mungkin mengindikasikan pelonggaran ketegangan yang lebih awet antara Washington dan Beijing. Pasar juga menantikan pidato Miran—calon Trump yang kini anggota Federal Reserve—yang bisa memberikan detail tambahan tentang kebijakan moneter AS ke depan (menyusul pernyataan Jerome Powell).
Kalender Ekonomi
-
12:30 PM GMT – Penjualan ritel Kanada untuk Agustus: ekspektasi -0,8% vs. 1,5% sebelumnya (-0,6% m/m vs. 1,9% sebelumnya)
-
1 PM GMT – Panggilan Trump–Xi
-
3 PM GMT – Pidato Miran dari The Fed
-
6:30 PM GMT – Pidato Daly dari The Fed
-
8 PM GMT – Penyelesaian kontrak futures dan opsi AS