Kinerja keuangan BlackRock: Pertumbuhan dinamis pada kuartal pertama 2026

Perusahaan investasi ini merilis hasil Q1 2026 hari ini sebelum pembukaan pasar. CEO menyatakan bahwa ini merupakan salah satu awal tahun terbaik dalam sejarah perusahaan. Saham naik sekitar 3% dalam perdagangan after-hours.

Sulit menemukan tanda-tanda kekhawatiran terkait kondisi pasar private equity/private credit dalam laporan perusahaan.

Sorotan keuangan utama:

Pendapatan: USD 6,7 miliar dibandingkan ekspektasi sekitar USD 6,4 miliar

Laba operasional: naik 31% menjadi USD 2,67 miliar

Margin operasional: meningkat menjadi 44,5%

EPS: USD 12,53 dibandingkan ekspektasi sekitar USD 11,5

Aset kelolaan (AUM): naik 27% menjadi USD 13,89 triliun

Arus masuk bersih: USD 130 miliar

Pertumbuhan biaya dasar organik: naik 10%

Manajemen menekankan skala, momentum, dan kualitas pertumbuhan AUM, yang bertujuan meredakan kekhawatiran pasar terkait risiko perusahaan, termasuk dari segmen private equity dan private credit. Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai pembatasan atau penangguhan penarikan dana dari produk PE/PC, arus masuk bersih perusahaan dalam 12 bulan terakhir mencapai USD 744 miliar.

Kuartal pertama 2026 menjadi rekor dalam sejarah produk ETF perusahaan. Platform manajemen investasi “Aladdin” juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan pendapatan berbasis langganan naik 22% secara tahunan. Dari sisi keuangan, semua indikator menunjukkan bahwa kuartal ini merupakan yang terbaik kedua dalam sejarah perusahaan, setelah kuartal sebelumnya sebagai yang terbaik.

BLK.US (D1)

Pada titik terendah dari aksi jual terbaru, saham sempat turun hingga 22% dari puncaknya; namun, pembeli berhasil mempertahankan garis tren, dan harga kini tampak kembali bergerak naik. Sumber: xStation5

