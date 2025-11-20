Hasil ini dapat mendorong kenaikan lebih lanjut dalam saham global seiring mendekati akhir tahun

Hasil Nvidia merupakan peristiwa makro, dan memberikan sinyal positif tentang kondisi ekonomi global

Nvidia telah melaporkan hasil Q3, dan angkanya luar biasa besar. Perusahaan membukukan pendapatan sebesar USD 57 miliar, laba bersih USD 31.76 miliar, dan laba per saham sebesar USD 1.30. Bagian paling menonjol adalah panduan ke depan. Nvidia memproyeksikan penjualan akan menghasilkan pendapatan USD 65 miliar plus minus 2% untuk Q4, jauh lebih tinggi dari ekspektasi analis sebesar USD 62 miliar, yang merupakan sepuluh kali lipat dari angka hanya tiga tahun lalu.

Ketakutan tentang Keberlanjutan AI Mereda Berkat Hasil Mengesankan

Segala kekhawatiran tentang permintaan atau belanja modal pada sektor AI kini mereda, dan harga saham Nvidia melonjak pada perdagangan after-market, naik lebih dari 6% pada satu titik. Ketika Nvidia memproyeksikan permintaan yang kuat, hal ini berdampak pada sektor AI lainnya. AMD, CoreWeave, dan Broadcom semuanya naik signifikan pada perdagangan after-market.

Hasil ini tidak hanya menghidupkan kembali saham teknologi, tetapi harga futures di berbagai indeks global juga menguat pada hari Kamis, karena sinyal bahwa sektor AI lebih kuat dari perkiraan dapat menjadi pendorong pasar menjelang akhir tahun.

‘Siklus Positif AI’

Meskipun panduan ke depan jauh lebih tinggi dari ekspektasi, angka Q4 yang solid sebenarnya sudah banyak diperkirakan. Namun, investor lebih terkesan dengan komentar Jensen Huang bahwa penjualan Blackwell “luar biasa” dan cloud GPU sudah habis terjual. Ia mengatakan bahwa permintaan komputasi “terus meningkat” di seluruh model training dan inference, yang terus tumbuh secara eksponensial. Huang menyebut ini sebagai “siklus positif AI”. Ekosistem AI berkembang cepat, dan bukan hanya hyperscalers yang bergerak. Huang mencatat bahwa ada semakin banyak pembuat foundation model baru, lebih banyak startup AI di berbagai industri dan berbagai negara.

Ini adalah laporan earnings dan prospek yang hampir sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan untuk produk Nvidia akan terus tumbuh dan berpotensi melampaui ekspektasi. Yang penting, ini juga mengindikasikan bahwa permintaan semakin meluas dan akan kurang terkonsentrasi pada hyperscalers terbesar. Ini dapat meredakan kekhawatiran bahwa adopsi AI bisa mengecewakan.

Fundamental yang Semakin Kuat

Ini adalah kabar baik bagi para bull Nvidia dan mereka yang khawatir tentang keberlanjutan sektor AI. Laporan earnings Q3 mengonfirmasi bahwa Nvidia memperkuat fundamentalnya pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan mencapai 62.5% YoY, dan gross margin meningkat dari 72.5% menjadi 73.4%.

Nvidia: Mesin Penghasil Kas

Perusahaan ini adalah mesin penghasil kas. Nvidia memiliki USD 60.6 miliar kas dan setara kas di neracanya, naik dari USD 38.4 miliar setahun lalu. Untuk konteks, Apple memiliki USD 54.69 miliar kas dan setara kas. Namun yang lebih penting bagi Nvidia adalah jumlah kas yang dimiliki Microsoft. Microsoft melaporkan lebih dari USD 102 miliar kas dan setara kas pada kuartal lalu, menunjukkan bahwa pelanggan terbesar Nvidia sangat mampu membiayai program pembangunan infrastruktur AI jangka panjang.

Kuatnya neraca Nvidia dapat meredakan kecemasan tentang ekonomi “sirkular” di sektor AI, di mana raksasa AI berinvestasi pada pelanggan mereka sendiri. Ini tidak menekan pendapatan atau melemahkan posisi kas perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga kekhawatiran tentang kesepakatan yang dibuat Nvidia dan pihak lain kemungkinan berlebihan.

Permintaan Produk Terbaru Mengurangi Kekhawatiran Depresiasi

Kekhawatiran tentang kapasitas berlebih mulai membebani sektor AI dalam beberapa minggu terakhir, seiring investor mengkhawatirkan depresiasi aset AI. Namun, komentar Huang bahwa “GPUs are sold out” menunjukkan bahwa permintaan tetap kuat dan perusahaan tidak memiliki kapasitas berlebih. Terkait depresiasi, Nvidia memiliki pipeline produk baru yang kuat dan lebih maju, serta proyeksi pendapatan yang sangat besar mengindikasikan bahwa produksi chip GB300 terbaru sedang meningkat dan akan mendorong pendapatan di masa depan.

Nvidia Mengalahkan Ekspektasi Tanpa China

Laporan earnings ini menyenangkan investor dan meredakan ketakutan akan bubble di sektor AI. China sebelumnya menjadi kekhawatiran setelah earnings Q2, namun pada Q3, meskipun bisnis Nvidia praktis tertutup dari China, hal ini tidak menghentikan pendapatan untuk tumbuh pesat. Yang paling penting, tampaknya Nvidia tidak membutuhkan China untuk terus meningkatkan penjualan, dan proyeksinya bahwa chip Reuben dan Blackwell akan menghasilkan pendapatan kumulatif USD 500 miliar tahun depan tidak memasukkan China. Jika hubungan dagang AS–China membaik, penjualan ke China bisa menjadi tambahan upside.

Fakta ini saja sudah mencengangkan. Nvidia dapat menghasilkan ratusan miliar pendapatan tanpa bantuan ekonomi terbesar kedua di dunia. Ini menunjukkan besarnya skala permintaan AI, yang dapat membantu saham pulih dan reli menjelang akhir tahun; secara keseluruhan, indeks AS naik setelah laporan earnings ini.

Hasil Seperti Ini Bisa Memicu Santa Rally

Hasil Nvidia diperlakukan seperti peristiwa makro. Jika kita melihat Nvidia sebagai indikator kekuatan ekonomi, maka ekonominya kuat, dan kekhawatiran perlambatan mungkin berlebihan. Hal ini dapat meningkatkan sentimen menjelang akhir minggu.

Grafik 1: Nvidia memiliki cadangan kas yang melimpah

Sumber: XTB and Bloomberg

Grafik 2: Harga saham Nvidia melonjak dalam perdagangan pasca-pasar setelah pengumuman laporan keuangan

Sumber: XTB and Bloomberg