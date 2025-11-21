Peminjaman pemerintah meningkat lebih dari yang diperkirakan, sekali lagi, dan tidak ada tanda-tanda pengetatan pengeluaran dalam Anggaran

Tidak ada satu pun faktor yang dapat mengubah sentimen pasar secara tiba-tiba

Premis untuk saham pada hari Kamis awalnya kuat: hasil Nvidia sangat mengesankan, dan tingkat pengangguran AS naik, memunculkan harapan bahwa FOMC dapat mempertimbangkan pemangkasan suku bunga bulan depan. Namun, terjadi pembalikan sentimen yang tegas — saham anjlok, volatilitas intraday melonjak ke level tertinggi sejak April, dan harga saham Nvidia turun 3%. Saat ini, saham-saham berada di jalur untuk mencatatkan minggu terburuk sejak rencana tarif Presiden Trump mengguncang pasar pada April lalu.

Sinyal Teknikal Terlihat Rentan

Indeks VIX melonjak, dan sinyal teknikal juga patut diperhatikan untuk melihat arah pasar selanjutnya. S&P 500 jatuh di bawah moving average 50 hari awal pekan ini, mengindikasikan momentum jangka pendek telah bergeser ke sisi negatif. Setelah penurunan 1,5% pada Kamis, indeks kini menguji simple moving average 100 hari. Penurunan di bawah level ini dapat membuka jalan bagi pelemahan lebih dalam, yang ironisnya dapat memaksa Fed untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga bulan depan.

Walmart, Pelabuhan Aman di Tengah Badai Pasar

Sentimen pasar tercermin pada saham-saham terbaik dan terburuk di S&P 500. Walmart memimpin penguatan saham AS dengan kenaikan lebih dari 6% setelah mencatat hasil yang kuat dan menjadi “pelabuhan aman” di tengah gejolak pasar. Sebaliknya, Robinhood dan perusahaan terkait crypto melemah seiring berlanjutnya aksi jual di pasar crypto. Bitcoin turun di bawah 85.000 dolar pagi ini dan tampaknya sedang menuju kembali ke level terendah April di 77.000 dolar.

Tidak Ada Satu Pemicu yang Dapat Membalik Sentimen Pasar

Apa penyebab utama sell-off ini? Tidak seperti penurunan pada April ketika ancaman tarif Presiden Trump memicu kekacauan di pasar global, November ini tidak memiliki satu pemicu tunggal. Kekhawatiran mencakup potensi pelemahan ekonomi AS, ketidakpastian apakah Fed akan memangkas suku bunga, dan krisis eksistensial pasar terhadap valuasi saham AI yang melonjak. Kekhawatiran bahwa gelombang belanja AI mungkin tidak menghasilkan imbal hasil yang cukup untuk membenarkan investasinya membuat saham teknologi terpukul keras bulan ini.

Pasar Mengalami Penyesalan Setelah Euforia Belanja AI

Lebih mudah bagi pasar untuk pulih dari penurunan akibat tarif karena hanya Presiden Trump yang perlu mengubah kebijakannya. Kali ini berbeda. Tidak ada satu hal tunggal yang perlu berubah. Pasar kini mengalami “buyer’s remorse” setelah mendorong valuasi saham teknologi terlalu tinggi, dan proses penyesuaian ini membutuhkan waktu.

Terlalu Dini bagi Saham untuk Melakukan Pemulihan Signifikan

Tidak ada sudut pasar yang lolos dari tekanan. Indeks MSCI World berada di jalur untuk mencatat penurunan 3% minggu ini, sejalan dengan penurunan 3,4% pada Nasdaq. Saham Eropa diperkirakan akan mengikuti pelemahan pasar AS, sementara futures AS memperkirakan sedikit stabilisasi menjelang akhir minggu. Futures mengarah pada kenaikan kecil untuk S&P 500 dan penurunan ringan untuk Nasdaq. Namun, pola 2025 menunjukkan saham cenderung melemah di akhir pekan, sehingga pemulihan bermakna kemungkinan masih terlalu dini.

Selain itu, pejabat Jepang memberikan peringatan paling tegas bahwa mereka dapat melakukan intervensi untuk menahan pelemahan yen. USD/JPY terkoreksi ringan setelah menyentuh level di atas 157.80 pada Kamis. Inggris juga menjadi sorotan karena tinggal kurang dari seminggu menuju Budget yang sangat dinantikan.



Penjualan Ritel Inggris Melemah saat Konsumen Khawatir Menjelang Budget

Terdapat semakin banyak tanda bahwa konsumen di Inggris bereaksi negatif menjelang Budget. GfK melaporkan bahwa kepercayaan konsumen jatuh lebih dalam ke wilayah negatif, dan penjualan ritel utama untuk Oktober turun 1,1%. Ini merupakan penurunan pertama dalam penjualan yang mencakup supermarket, toko pakaian, dan retailer online sejak Mei. Sebagian penurunan mungkin terkait antisipasi Black Friday, namun kekhawatiran lebih besar adalah bahwa konsumen kini memasuki periode pengetatan jangka panjang sebagai perlindungan dari pemerintah yang dianggap menjadikan bisnis dan pekerja sebagai “celengan pajak”.

Pinjaman Pemerintah Kembali Melebihi Perkiraan, Tanpa Tanda Pengetatan Belanja di Budget

Saat konsumen melemah, pemerintah kembali meminjam lebih banyak dari ekspektasi. Borrowing sektor publik untuk Oktober mencapai 17,4 miliar dolar, lebih buruk dari ekspektasi 15 miliar dolar. Ini merupakan angka pinjaman terbesar ketiga untuk bulan Oktober dalam catatan dan memicu spekulasi bahwa Treasury perlu meningkatkan penerbitan obligasi untuk mendanai belanja pemerintah.

Data ini menyoroti “doom loop” Inggris: pemerintah terus berbelanja pada area yang dianggap tidak produktif, sementara konsumen mundur menghadapi Budget dengan beban pajak besar yang menekan kepercayaan bisnis dan konsumen.

Pound Tetap Tangguh di Tengah Kekacauan Menjelang Budget

Pound melemah setelah data yang buruk ini. GBP/USD turun kembali di bawah 1.31 dan melemah sepanjang pagi. Namun, yield obligasi stabil dan kemampuan GBP bertahan di atas 1.30 tetap mengejutkan. GBP tidak tampak sebagai outlier global menjelang Budget. Dolar adalah mata uang terkuat di G10 pekan ini, dan GBP berada di posisi menengah.