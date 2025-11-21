Nvidia telah lama menjadi salah satu pemain terpenting dalam dunia kecerdasan buatan. Perusahaan yang memulai bisnis di pasar gim ini kini menyumbang porsi besar dari infrastruktur komputasi global yang menopang model generatif terbaru serta solusi yang digunakan di bidang sains dan industri. Chip mereka menggerakkan data center, laboratorium riset, dan perusahaan yang membangun sistem AI tingkat lanjut.

Hasil keuangan terbaru untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2026 mengonfirmasi bahwa permintaan untuk akselerator AI terus meningkat. Segmen data center tidak hanya memperkuat dominasinya, tetapi juga menunjukkan kemampuan Nvidia untuk melakukan scaling operasi tanpa mengorbankan kualitas dan performa. Perusahaan secara bersamaan membangun keseluruhan ekosistem teknologi, termasuk perangkat lunak, jaringan, dan platform yang memungkinkan pembuatan serta pelatihan model kompleks dalam skala besar.

Laporan ini menganalisis data kuartalan terbaru, perkembangan di setiap area bisnis utama, dan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi masa depan perusahaan. Sebelum meninjau secara lebih luas, mari mulai dengan angka-angka kunci untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2026.

Hasil yang luar biasa untuk kuartal ketiga tahun 2026

Nvidia kembali membuktikan peran krusialnya dalam perkembangan AI dengan membukukan pendapatan 57 miliar USD pada Q3 2026. Angka ini mencerminkan kenaikan 22% dibandingkan kuartal sebelumnya dan 62% secara tahunan. Pertumbuhan ini bukan sekadar soal skala; data tersebut memperlihatkan dominasi Nvidia dalam transformasi digital global.

Margin kotor tetap sangat tinggi di sekitar 73,4%. Terlepas dari investasi besar dalam riset, pengembangan, dan ekspansi operasional, perusahaan tetap mampu mengonversi pendapatan menjadi profit dengan efektif. Beban operasional, termasuk R&D dan administrasi, mencapai 5,839 miliar USD, sementara pendapatan operasional mencapai 36 miliar USD. Secara bersih, Nvidia menghasilkan hampir 32 miliar USD, menghasilkan laba per saham 1,30 USD. Hasil ini melampaui ekspektasi analis dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas kuat meski di tengah ketidakpastian makro.

Pendorong utama pertumbuhan tetap berasal dari segmen data center, dengan pendapatan rekor sebesar 51,2 miliar USD. Selain permintaan yang terus meningkat, arsitektur GPU Blackwell yang inovatif — memadukan kinerja tinggi dan efisiensi energi — serta kemitraan strategis dengan pemain besar di industri cloud dan AI ikut memperkuat posisi Nvidia sebagai fondasi infrastruktur AI global. Segmen gim juga mempertahankan performa solid dengan pendapatan 4,3 miliar USD, mencerminkan model bisnis yang seimbang antara konsumen dan data center.

Untuk kuartal berikutnya, Nvidia memproyeksikan pendapatan sekitar 65 miliar USD sambil mempertahankan margin tinggi, menunjukkan ambisi untuk tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperkuat dominasinya.

Performa perusahaan tidak hanya bertumpu pada hasil terbaru. Analisis beberapa tahun terakhir menunjukkan konsistensi dalam melampaui ekspektasi pasar, baik untuk pendapatan maupun laba per saham. Sebelum Q3 2026, prakiraan menunjukkan pendapatan sekitar 55,2 miliar USD dan EPS 1,26 USD; hasil aktual melampaui keduanya. Konsistensi ini mencerminkan pertumbuhan stabil dan berkelanjutan serta kemampuan untuk beroperasi efektif di sektor teknologi yang berubah cepat. Hal ini membangun kepercayaan investor dan menegaskan posisi Nvidia sebagai salah satu pilar revolusi teknologi global.

Data keuangan kuartalan menegaskan pertumbuhan impresif perusahaan. Pendapatan meningkat secara dinamis sejak 2023, mencapai rekor baru. Laba bersih juga mendekati 32 miliar USD. Margin operasional dan margin bersih yang stabil menunjukkan kontrol biaya dan efisiensi operasional yang kuat.

EBITDA tumbuh cepat, melampaui 37 miliar USD pada Q3 2026. Return on invested capital (ROIC) tetap berada di atas 80%, mencerminkan efisiensi luar biasa dalam pengelolaan sumber daya. Biaya modal yang relatif rendah menunjukkan posisi kompetitif kuat serta kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Kombinasi antara pertumbuhan, profitabilitas, dan manajemen yang efisien membentuk fondasi kokoh untuk pengembangan selanjutnya dan penguatan kepemimpinan di industri.

Nvidia secara konsisten memperkuat posisinya terutama melalui pertumbuhan cepat di segmen data center. Sejak awal 2024, pendapatan di area ini meningkat pada laju impresif, mencapai pertumbuhan tahunan ratusan persen dalam beberapa kuartal berturut-turut. Segmen ini menghasilkan mayoritas pendapatan perusahaan dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 56 miliar USD pada akhir 2026.

Segmen gim, meskipun lebih volatil, pulih dari penurunan awal 2024 dan terus memberikan kontribusi signifikan, dengan proyeksi pendapatan sekitar 4 miliar USD pada akhir 2026. Segmen otomotif juga tumbuh stabil, meningkat dari kurang dari 300 juta USD menjadi lebih dari 680 juta USD, dengan fluktuasi yang menunjukkan meningkatnya minat dan investasi. Area lain seperti OEM dan segmen lainnya, meskipun lebih kecil, juga menunjukkan pertumbuhan solid dan semakin penting bagi operasi perusahaan. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan diversifikasi pendapatan yang efektif, memperkuat posisi Nvidia dalam transformasi digital dan AI.

Ringkasan Penilaian

Kami menganalisis valuasi Nvidia menggunakan metode discounted cash flow (DCF). Penting untuk ditekankan bahwa analisis ini hanya bersifat informasional dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi investasi ataupun prediksi harga saham yang pasti.

Proyeksi kami mengasumsikan tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan dua digit, diperkirakan sekitar 40 hingga 60 persen selama beberapa tahun ke depan. Pada tahun-tahun berikutnya, laju pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan menurun secara bertahap seiring meningkatnya saturasi pasar dan persaingan.

Arsitektur GPU Blackwell menjadi elemen kunci strategi Nvidia beberapa tahun ke depan. Chip terbaru ini mendapatkan minat yang sangat besar, jauh melampaui ekspektasi awal perusahaan. Blackwell mendorong gelombang terbesar perangkat keras AI global berkat performanya yang luar biasa dan perannya dalam melatih serta mengoperasikan model-model AI paling canggih. Arsitektur ini membantu Nvidia mempertahankan posisi dominan di segmen data center dan chip generasi terbaru, yang menjadi bahan bakar utama pertumbuhan perusahaan.



Valuasi kami juga mencakup weighted average cost of capital (WACC) sekitar 10%, mencerminkan kondisi pasar saat ini dan karakteristik sektor teknologi. Nvidia memiliki tingkat utang moderat yang dikelola dengan efektif, sehingga biaya utang memiliki dampak terbatas tetapi tetap signifikan pada total biaya modal. Kami mengasumsikan terminal growth rate sebesar 2%, dengan parameter lain berdasarkan rata-rata lima tahun terakhir.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, valuasi Nvidia berada di sekitar 313 USD per saham, menunjukkan potensi pertumbuhan sekitar 78% dibandingkan harga pasar saat ini di kisaran 175 USD. Valuasi saat ini kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan nilai dan prospek pertumbuhan perusahaan. Nvidia menghadapi peluang ekspansi dinamis yang lebih besar, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk solusi AI, data center, dan gaming tingkat lanjut, serta generasi baru arsitektur Blackwell yang semakin mendapat pengakuan global.