Konsumen Masih Belanja, tapi Mulai Takut Masa Depan

Expectations Index anjlok ke 68,2 sementara penilaian terhadap kondisi saat ini justru membaik. Divergensi ini bisa menjadi sinyal awal perubahan pola belanja konsumen AS.

Consumer Confidence Index dari The Conference Board untuk Agustus turun menjadi 89,4, level terendah sejak Januari 2026. Ini merupakan penurunan kedua secara berturut-turut, didorong oleh melemahnya outlook konsumen terhadap prospek bisnis, lapangan kerja, dan pendapatan dalam enam bulan ke depan.

Menariknya, ada divergensi tajam di balik angka headline tersebut. Penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini justru membaik untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir.

Sumber: The Conference Board, Bloomberg.

Masalahnya Ada di Masa Depan, Bukan Hari Ini

Headline Consumer Confidence Index yang turun tipis menjadi 89,4 dari 90,2, setelah direvisi dari 90,8, sebenarnya menyembunyikan cerita yang lebih penting. Present Situation Index justru naik 6,8 poin menjadi 121,2, didorong oleh persepsi terhadap pasar kerja yang membaik.

Sebanyak 27% responden mengatakan pekerjaan saat ini “melimpah”, naik dari 24,4%. Sementara itu, responden yang menilai pekerjaan “sulit didapat” turun dari 21,7% menjadi 19,5%. Perubahan ini membalik tren penurunan selama tiga bulan berturut-turut pada komponen present situation.

Namun, gambaran untuk masa depan jauh lebih lemah. Expectations Index anjlok 5,8 poin menjadi 68,2. Angka ini berada jauh di bawah level 80, yang menurut The Conference Board secara historis dikaitkan dengan potensi resesi dalam 12 bulan ke depan.

Ketiga komponen expectations memburuk secara bersamaan. Ekspektasi bisnis turun menjadi -6,3%, ekspektasi terhadap pasar kerja ke depan jatuh ke -11,5%, sedangkan ekspektasi pendapatan rumah tangga melemah menjadi +3,8%, turun 3,1 poin meskipun masih berada di wilayah positif.

Konsumen juga semakin sering menyebut harga energi, konflik bersenjata, ketegangan geopolitik, dan biaya pangan sebagai faktor yang menjadi sumber kekhawatiran.

Disconnect yang Perlu Diwaspadai Investor

Ada paradoks yang cukup jelas. Konsumen menilai kondisi pasar kerja saat ini membaik, tetapi pada saat bersamaan justru semakin pesimistis terhadap ketersediaan pekerjaan enam bulan ke depan.

Hanya 14,6% responden yang memperkirakan lapangan kerja akan bertambah, turun dari 16,4%. Sebaliknya, 26,1% memperkirakan jumlah pekerjaan akan berkurang, naik dari 25,3%.

Divergensi ini dapat dibaca sebagai early warning bahwa rumah tangga mulai menyesuaikan ekspektasi sebelum pelemahan benar-benar muncul dalam data pengeluaran konsumen. Artinya, risiko bagi pasar bukan terutama berasal dari kondisi konsumsi hari ini, melainkan kemungkinan perubahan perilaku belanja dalam beberapa bulan mendatang.

Sektor consumer discretionary biasanya menjadi salah satu yang paling sensitif ketika consumer confidence melemah. Pengeluaran yang relatif mudah ditunda, seperti makan di luar, perjalanan, pakaian, dan hiburan, berpotensi menjadi yang pertama dikurangi ketika konsumen mulai tidak yakin terhadap kondisi keuangan mereka di masa depan.

Sektor consumer discretionary di S&P 500 saat ini menjadi salah satu dari hanya dua sektor yang masih berada di zona merah sejak awal tahun. Tekanan juga datang dari inflasi yang persisten dan harga BBM yang rata-rata berada di atas US$4 per galon.

Nama-nama seperti Amazon, Nike, Starbucks, dan Disney layak dipantau lebih ketat. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki eksposur besar terhadap belanja konsumen, sehingga perubahan willingness to spend rumah tangga AS dapat menjadi faktor penting bagi pertumbuhan pendapatan mereka.

Investor Takeaway

Investor sebaiknya tidak hanya melihat apakah konsumen masih berbelanja hari ini. Present Situation Index memang membaik, tetapi Expectations Index yang terus melemah menunjukkan bahwa konsumen mulai mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang lebih sulit.

Hal utama yang perlu dipantau dalam beberapa bulan ke depan adalah apakah kekhawatiran terhadap pekerjaan dan pendapatan benar-benar mulai mengubah perilaku belanja. Jika itu terjadi, sektor consumer discretionary dan saham-saham yang sangat bergantung pada spending konsumen berpotensi menjadi kelompok yang merasakan dampaknya lebih awal.