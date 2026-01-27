RTX Corp. (RTX.US), kontraktor pertahanan terbesar AS dan sebelumnya dikenal sebagai Raytheon, membukukan kinerja yang lebih baik dari perkiraan pada Q4 2025 serta mengonfirmasi bahwa momentum bisnis berlanjut ke 2026. Baik pendapatan maupun laba per saham melampaui estimasi Wall Street, memperkuat tren positif di sektor pertahanan secara keseluruhan. Katalis pertumbuhan jangka panjang terpenting perusahaan tampaknya berasal dari program “Golden Dome”, meskipun ketidakpastian terkait eksekusinya—termasuk friksi politik dengan Kanada dan diskusi yang melibatkan Greenland—dapat menunda munculnya premi valuasi dari potensi keuntungan proyek tersebut. RTX juga baru-baru ini menjadi sorotan Donald Trump, yang menyebut perusahaan ini sebagai yang paling enggan menyesuaikan diri dengan panduan baru Gedung Putih. Panduan tersebut meningkatkan tekanan terhadap kontraktor pertahanan untuk berinvestasi lebih agresif pada fasilitas domestik dan mempercepat peningkatan kapasitas produksi.

Hasil Kinerja RTX Q4 2025

Pendapatan: $24,2 miliar, naik 12% YoY dan jauh di atas ekspektasi pasar (sekitar $22,7 miliar)

EPS yang disesuaikan: $1,55, melampaui konsensus (sekitar $1,47)

Pertumbuhan EPS YoY: +1%, menunjukkan kuartal ini lebih didorong oleh volume dibandingkan ekspansi margin

Arus kas: Free cash flow sebesar $3,2 miliar dan arus kas operasional $4,2 miliar menjadi salah satu sorotan terkuat laporan

Yang penting, seluruh segmen utama berkontribusi pada kinerja kuartal ini:

Collins Aerospace

Pratt & Whitney

Raytheon

EPS GAAP sebesar $1,19 tertekan oleh dampak akuntansi akuisisi dan biaya restrukturisasi. Bagi pasar, backlog pesanan tetap menjadi pilar utama cerita RTX: perusahaan melaporkan backlog sebesar $268 miliar, yang terdiri dari $161 miliar di segmen komersial dan $107 miliar yang secara langsung terkait dengan pertahanan.

Ringkasan Kinerja Tahun Penuh 2025

Peningkatan tajam arus kas bebas mengindikasikan bahwa RTX mulai bergerak melampaui fase “pembersihan operasional” yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya:

Pendapatan: $88,6 miliar (+10% YoY)

EPS yang disesuaikan: $6,29 (+10% YoY)

Free cash flow: $7,9 miliar, naik $3,4 miliar YoY

Panduan 2026

Panduan untuk 2026 terlihat konservatif namun sangat kredibel, dengan ruang untuk potensi revisi naik:

Pendapatan: $92–$93 miliar (pertumbuhan organik 5%–6%)

EPS yang disesuaikan: $6,60–$6,80

Free cash flow: $8,25–$8,75 miliar

Kesenjangan antara pertumbuhan pendapatan (+12%) dan pertumbuhan EPS yang disesuaikan (+1%) pada Q4 menunjukkan adanya tekanan biaya dan/atau investasi kapasitas. Pada 2026, pasar akan mencermati leverage operasional dengan saksama. Secara keseluruhan, RTX memasuki 2026 dengan momentum positif, backlog besar, dan arus kas yang membaik, namun cerita utama untuk beberapa kuartal ke depan akan berfokus pada margin dan eksekusi—bukan hanya pada pertumbuhan pesanan.

Sumber: xStation5

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.