Sesi di Wall Street berlangsung di zona positif, dengan indeks utama bangkit kuat setelah pelemahan kemarin. Nasdaq Composite naik lebih dari 1%, S&P 500 menguat sekitar 0,8%, dan Dow Jones Industrial Average bertambah sekitar 0,9%.

Peristiwa utama hari ini adalah pengumuman perjanjian multi-tahun antara Advanced Micro Devices dan Meta Platforms untuk pasokan infrastruktur AI. Kabar kontrak besar tersebut mendorong harga saham kedua perusahaan dan memicu reaksi kuat di pasar, menegaskan skala dan signifikansi kesepakatan bagi pengembangan sektor kecerdasan buatan.

Saham perangkat lunak juga rebound setelah diumumkannya sejumlah kemitraan dengan Anthropic, meredakan kekhawatiran investor sebelumnya terkait potensi disrupsi AI terhadap model bisnis tradisional.

Sentimen pasar membaik setelah turbulensi sebelumnya akibat putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan tarif yang diberlakukan pemerintah tidak sah.

Di Eropa, sebagian besar bursa juga ditutup di zona hijau. CAC 40 naik hampir 0,3%, DAX bertambah lebih dari 0,1%, sementara FTSE 100 ditutup sedikit melemah dan IBEX 35 turun lebih dari 0,35%.

Indeks kepercayaan konsumen AS versi The Conference Board untuk Februari tercatat di 91,2 poin, melampaui perkiraan 87,4 dan pembacaan sebelumnya 89 poin. Hasil yang lebih baik dari ekspektasi ini dapat mengindikasikan perbaikan sentimen konsumen AS.

Di pasar valas, yen Jepang melemah terhadap mata uang utama, dengan USD/JPY naik sekitar 0,7%. Pelemahan yen dipicu kekhawatiran atas stabilitas fiskal Jepang dan rencana ekspansi belanja pemerintah.

Logam mulia bergerak relatif terbatas. Emas turun 1,3% ke sekitar USD 5.160 per ounce, sementara perak melemah 0,7% ke bawah USD 87,5 per ounce.

Berbeda dengan itu, logam industri menguat. Kontrak tembaga naik hampir 2,5%, dan nikel melonjak hampir 4%.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht-Ravanchi, menyatakan bahwa Teheran siap mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat sebelum putaran negosiasi berikutnya di Jenewa. Investor menilai pernyataan tersebut sebagai sinyal potensi de-eskalasi ketegangan geopolitik, yang turut menekan harga minyak karena premi risiko konflik Timur Tengah berkurang.