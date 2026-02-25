Opening Bell: Tenang sebelum badai AI

Penantian hampir berakhir. Sesi hari ini di Wall Street didominasi salah satu peristiwa paling krusial kuartal ini: rilis laporan keuangan Nvidia (NVDA.US) setelah penutupan pasar. Nvidia secara efektif menutup musim laporan keuangan untuk saham-saham berkapitalisasi besar. Perlu dicatat bahwa kalender fiskal Nvidia sedikit berbeda dibandingkan emiten besar lainnya di Wall Street.

Futures indeks AS mengindikasikan pembukaan positif: US500 naik 0,5% sementara US100 menguat lebih dari 1%. Untuk saat ini, pasar tampaknya mengesampingkan risiko perdagangan internasional dan Iran, dengan fokus utama pada kinerja Nvidia. Perusahaan yang paling terkait dengan Nvidia seperti TSMC dan ASML diperdagangkan di level tertinggi historis, sementara perusahaan pengguna teknologi Nvidia seperti Microsoft tertinggal. Investor mempertimbangkan apakah hasil luar biasa dari pemimpin AI ini cukup untuk mendorong pasar ke level baru atau justru memicu reaksi “sell the news”.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Nvidia diperkirakan mencatat pertumbuhan pendapatan sekitar 68%, mencerminkan akselerasi dibandingkan dua kuartal sebelumnya. Meskipun terlihat mahal berdasarkan trailing P/E, forward P/E menunjukkan valuasi yang lebih moderat. Sumber: Bloomberg Finance LP

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Harga saham saat ini masih berada dalam fase konsolidasi, namun valuasi proyeksi—khususnya forward P/E—relatif rendah dan mendekati level pemulihan pada pergantian Q1 dan Q2 2025. Berdasarkan metrik lain, Nvidia juga tidak terlihat terlalu mahal. Namun, perusahaan harus melampaui ekspektasi pasar dan menghindari indikasi masalah pemenuhan pesanan; sebaliknya, perusahaan harus menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat. Sumber: Bloomberg Finance LP

Sektor teknologi berada di titik kritis. Meskipun pelanggan Nvidia mengumumkan rencana belanja modal besar, indeks Nasdaq 100 menunjukkan kelemahan relatif dibandingkan pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan taruhan terhadap laporan hari ini.

Analisa Teknikal: US500

US500 baru-baru ini mengungguli US100, didorong oleh rotasi modal ke saham defensif. Namun, saham teknologi memimpin penguatan hari ini. Nvidia menembus fase konsolidasi dan diperdagangkan di level tertinggi sejak November, mendorong US500 ke level tertinggi sejak koreksi 12 Februari. Jika Nvidia merilis hasil yang kuat, US500 berpeluang menuju 7.000 poin, sementara US100 dapat bergerak ke area 26.000 poin.



Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Berita Emiten:

Nvidia (NVDA.US) naik 0,7% pada awal sesi. Pasar mengharapkan bukan hanya kinerja di atas ekspektasi, tetapi juga panduan optimistis terkait permintaan chip Blackwell. Nvidia baru-baru ini tertinggal dibandingkan indeks semikonduktor (SOX), menjadikan laporan hari ini momen penentu bagi kelanjutan bull market AI.

Sektor Lithium – Zimbabwe ganggu pasokan . Produsen lithium menguat setelah Zimbabwe menangguhkan ekspor konsentrat lithium dan mineral mentah. Langkah ini berdampak signifikan pada rantai pasok baterai kendaraan listrik dan mendukung saham seperti Albemarle (+7%) dan SQM (+4%).

Big Tech – Sentimen campuran. Sebagian besar saham “Magnificent Seven” dibuka menguat: Microsoft (+0,9%), Amazon (+0,6%), dan Meta (+0,9%). Apple (AAPL.US) menjadi pengecualian, turun 0,2% dan melanjutkan kelemahan relatif terhadap sektor teknologi meskipun baru-baru ini mendapat sentimen positif dari rencana pengembangan asisten AI di setiap perangkat.

Pasar Lebih Luas – Cava, HP, Lowe’s. Investor juga merespons laporan dan proyeksi dari sektor lain. Saham Cava, HP, dan Lowe’s mencatat penguatan, menunjukkan bahwa modal juga mencari peluang di luar sektor AI.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.