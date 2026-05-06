Laporan Axios Dorong Pasar Eropa; Novo Nordisk Bintang Hari Ini❓🚀

Indeks saham Eropa membuka sesi perdagangan hari Rabu dengan penguatan yang solid - kontrak berjangka Euro Stoxx 50 (EU50) naik sekitar 2,74%, sementara indeks DAX Jerman (DE40) menguat 2,51%, mencerminkan peningkatan sentimen investor global. Katalis utama dari kenaikan ini adalah kemajuan dalam pembicaraan perdamaian antara AS dan Iran - menurut laporan Axios, Washington hampir menandatangani nota kesepahaman (MOU) satu halaman yang mencakup moratorium pengayaan uranium Iran, pelonggaran bertahap sanksi, serta pembukaan Selat Hormuz.
Prospek de-eskalasi konflik di Timur Tengah berdampak langsung pada harga minyak - baik Brent (OIL) maupun WTI (OIL.WTI) masing-masing turun lebih dari 9–10% dan diperdagangkan di level $100,47 dan $92,25 per barel. Dolar AS juga melemah signifikan - indeks USDIDX turun 0,67% ke 97,70, sementara pasangan EUR/USD naik 0,64% dan diperdagangkan di atas 1,1767, menunjukkan rotasi modal keluar dari aset safe-haven.
Di tingkat sektor dalam Euro Stoxx 50, sektor Industri (Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%) dan Finansial (UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%) memimpin penguatan. Sebaliknya, sektor Energi menjadi yang terlemah - ENI turun 2,44% dan TotalEnergies turun 1,12%. Sektor teknologi menunjukkan kinerja campuran - ASML naik 1,90%, tetapi Infineon turun 2,02%. Di sektor Consumer Staples, AB InBev turun 3,58% dan Wolters Kluwer menjadi salah satu saham dengan penurunan terbesar hari ini (-7,55%).
Tabel yang menunjukkan kinerja terbaik dan terburuk selama sesi perdagangan hari ini di Eropa. Sumber: XTB HQ Research Department
Kinerja sektor Sumber: XTB HQ Research Department
