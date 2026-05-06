Baca selengkapnya
18.11 · 6 Mei 2026

Laporan Axios Dorong Pasar Eropa; Novo Nordisk Bintang Hari Ini❓🚀

Indeks saham Eropa membuka sesi perdagangan hari Rabu dengan penguatan yang solid - kontrak berjangka Euro Stoxx 50 (EU50) naik sekitar 2,74%, sementara indeks DAX Jerman (DE40) menguat 2,51%, mencerminkan peningkatan sentimen investor global. Katalis utama dari kenaikan ini adalah kemajuan dalam pembicaraan perdamaian antara AS dan Iran - menurut laporan Axios, Washington hampir menandatangani nota kesepahaman (MOU) satu halaman yang mencakup moratorium pengayaan uranium Iran, pelonggaran bertahap sanksi, serta pembukaan Selat Hormuz.

Prospek de-eskalasi konflik di Timur Tengah berdampak langsung pada harga minyak - baik Brent (OIL) maupun WTI (OIL.WTI) masing-masing turun lebih dari 9–10% dan diperdagangkan di level $100,47 dan $92,25 per barel. Dolar AS juga melemah signifikan - indeks USDIDX turun 0,67% ke 97,70, sementara pasangan EUR/USD naik 0,64% dan diperdagangkan di atas 1,1767, menunjukkan rotasi modal keluar dari aset safe-haven.

Di tingkat sektor dalam Euro Stoxx 50, sektor Industri (Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%) dan Finansial (UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%) memimpin penguatan. Sebaliknya, sektor Energi menjadi yang terlemah - ENI turun 2,44% dan TotalEnergies turun 1,12%. Sektor teknologi menunjukkan kinerja campuran - ASML naik 1,90%, tetapi Infineon turun 2,02%. Di sektor Consumer Staples, AB InBev turun 3,58% dan Wolters Kluwer menjadi salah satu saham dengan penurunan terbesar hari ini (-7,55%).

 

Tabel yang menunjukkan kinerja terbaik dan terburuk selama sesi perdagangan hari ini di Eropa. Sumber: XTB HQ Research Department

 

Kinerja sektor Sumber: XTB HQ Research Department

6 Mei 2026, 23.03

US Open: Wall Street Naik Dipicu Teknologi dan Turunnya Minyak 📈
6 Mei 2026, 18.50

US100 Melonjak 25%, Reli Nasdaq Mulai Terlalu Panas?
6 Mei 2026, 18.18

Damai AS-Iran Mulai Tekan Brent
6 Mei 2026, 18.12

Arista Networks Terkoreksi Meski Earnings Lampaui Ekspektasi

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.

Indeks Saham AS
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.