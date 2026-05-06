US Open: Wall Street Naik Dipicu Teknologi dan Turunnya Minyak 📈

Di antara saham teknologi, kelemahan terlihat pada produsen chip memori, termasuk Sandisk, serta raksasa jaringan cloud Arista Networks. Sementara itu, sektor semikonduktor, elektronik, dan logam mencatat kenaikan kuat, didukung oleh naiknya harga emas dan perak.

Arista Networks diperdagangkan lebih rendah setelah laporan keuangan, sementara Disney dan AMD mencatat kenaikan kuat, meningkatkan sentimen di sektor semikonduktor secara keseluruhan.

Departemen Keuangan AS dilaporkan mempertimbangkan untuk menambahkan saham ke dalam apa yang disebut “Trump Accounts”, menurut The New York Times.

Data payroll sektor swasta AS tercatat sedikit di bawah ekspektasi sebesar 109 ribu dibandingkan perkiraan 120 ribu, namun jauh di atas pembacaan sebelumnya sebesar 69 ribu.

US500 dan US100 naik hampir 1% satu jam setelah pembukaan sesi AS, meskipun kesepakatan damai dengan Iran berdasarkan tuntutan “maksimalis” dari AS masih terlihat belum pasti.

Prospek perdamaian di Timur Tengah mendorong optimisme investor, meningkatkan minat terhadap aset berisiko, dan memicu aksi beli kuat pada saham teknologi utama, sekaligus menekan saham perusahaan minyak dan gas secara signifikan.

Perusahaan pertambangan, maskapai penerbangan, dan operator kapal pesiar bergerak naik setelah laporan yang mengindikasikan kemungkinan pendekatan antara AS dan Iran terkait memorandum untuk mengakhiri perang. Di sisi lain, perusahaan energi dan produsen pupuk mengalami tekanan karena pasar mulai memperhitungkan potensi peningkatan suplai minyak. Sektor semikonduktor tetap campuran setelah reli yang didorong AI, meskipun beberapa saham teknologi masih melanjutkan kenaikan.

AMD dan Super Micro Computer naik seiring investor terus memperhitungkan permintaan kuat terhadap infrastruktur AI dan pusat data.

Advanced Micro Devices naik 4% setelah memberikan panduan segmen chip AI yang melampaui ekspektasi pasar.

Alphabet bergerak naik setelah hasil kuartal pertama Verily melampaui ekspektasi, meskipun perusahaan tetap menyoroti lingkungan bisnis yang menantang menuju 2026.

Apollo Global menguat setelah melampaui $1 triliun dalam aset yang dikelola, memperkuat ekspektasi arus masuk modal ke aset alternatif.

Compass mencatat kenaikan kuat setelah melaporkan hasil kuartalan di atas ekspektasi dan memberikan panduan pendapatan kuartal kedua di atas konsensus Wall Street.

CVS Health naik setelah menaikkan panduan tahunan, didukung oleh peningkatan profitabilitas di bisnis asuransi.

GE Aerospace naik setelah meningkatkan outlook EBITDA tahunan, memperkuat sentimen sektor dirgantara.

KKR menguat setelah penjualan kuartalan melampaui ekspektasi pasar, dengan investasi infrastruktur dan energi tetap menjadi pendorong pertumbuhan.

JPMorgan mencatat bahwa kondisi industri yang membaik dan upaya restrukturisasi dapat mendukung laba 3M dalam beberapa kuartal mendatang.

Super Micro Computer melonjak 13% setelah perbaikan margin dan tanda-tanda pengendalian biaya yang lebih baik terkait pengiriman server AI.

TransMedics anjlok 21% setelah Needham menurunkan rekomendasi menjadi "hold" setelah hasil kuartalan yang lebih lemah dari ekspektasi.

Uber naik 9% setelah memberikan panduan gross bookings yang lebih kuat dari perkiraan, menunjukkan permintaan konsumen yang tetap kuat meskipun ada ketegangan geopolitik.

Veracyte naik 14% setelah hasil kuartalan melampaui konsensus Wall Street.

Saham Arista Networks (interval D1)

Arista Networks melaporkan hasil kuartal pertama yang kuat, namun investor fokus pada tekanan margin dan panduan tahunan yang tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi tinggi. Pendapatan naik 35% YoY menjadi $2,71 miliar, di atas konsensus $2,61 miliar. EPS yang disesuaikan mencapai $0,87, naik dari $0,66 tahun lalu, sementara pertumbuhan billings meningkat menjadi 54% YoY. Meski demikian, saham ANET turun hampir 14% dalam perdagangan after-hours. Kekhawatiran utama adalah panduan margin operasional Q2 sebesar 46–47%, lebih rendah dari 47,8% pada Q1 dan 48,8% tahun lalu. Arista juga menaikkan proyeksi pertumbuhan pendapatan 2026 menjadi 27,7%, namun analis mengharapkan kisaran lebih dekat ke 28–30%.

Jaringan AI tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan. Arista meluncurkan optik XPO berpendingin cair untuk pusat data AI generasi berikutnya dan memperkenalkan “universal AI spine” berbasis platform 7800 untuk mendukung beban kerja AI skala besar. Wall Street tetap optimistis secara umum. Morgan Stanley mempertahankan rating Overweight, menyebut Arista sebagai salah satu cara paling “bersih” untuk berinvestasi dalam siklus jaringan AI. Perdebatan utama kini bergeser dari kekuatan permintaan ke kemampuan perusahaan dalam memastikan pasokan yang cukup untuk memenuhi permintaan AI secara efisien.

