Informasi tidak resmi menunjukkan bahwa Iran mengusulkan pembukaan sebagian Selat Hormuz melalui wilayah perairan Oman. Harga minyak mentah saat ini tidak bereaksi terhadap berita ini dan dibuka di level penutupan hari sebelumnya.

Proposal tersebut bergantung pada kemajuan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Kedua pihak juga mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata selama dua minggu tambahan. Masa gencatan senjata pertama akan berakhir pada Selasa depan.

Minyak Brent diperdagangkan sedikit di bawah $95 per barel, menjelang rollover kontrak futures. Minyak WTI, setelah rollover, diperdagangkan lebih rendah di sekitar $88 per barel.

Emas tetap berada di atas $4.800 per ons, namun tidak melanjutkan rebound kuat dari awal minggu, yang terkait dengan tingginya ketidakpastian di pasar.

Pada saat yang sama, kita melihat rekor pada US500 meskipun perang di Iran masih berlangsung, yang didukung oleh kinerja perusahaan yang kuat. US500 mencapai level hampir 7.080 poin, naik 0,3% hari ini. Situasi serupa terjadi pada US100, di mana kontrak indeks menembus level tertinggi historis dan mendekati 26.500 poin.

Konflik internal di The Fed masih berlanjut. Sidang Warsh diperkirakan akan dimulai minggu depan, sementara Trump terus mengancam akan memecat Powell jika ia tidak mengundurkan diri dari posisinya sebagai gubernur.

Selama sesi Asia, data dari China menunjukkan hasil yang beragam. GDP lebih baik dari ekspektasi, namun data harga properti dan penjualan ritel menunjukkan kelemahan.

GDP kuartal pertama China tumbuh 5,0% (y/y), dibanding ekspektasi 4,8% dan sebelumnya 4,5%.

Penjualan ritel hanya tumbuh 1,7% (y/y), di bawah ekspektasi 2,3% dan sebelumnya 2,8%. Sementara itu, produksi industri tumbuh 5,7% (y/y), sedikit di atas ekspektasi 5,5%, namun melambat dari 6,3% sebelumnya.

Muller dari ECB menyatakan bahwa kemungkinan perubahan suku bunga pada pertemuan April tidak dapat dikesampingkan, meskipun sebagian besar anggota bank masih condong pada keputusan untuk menahan suku bunga. Hingga baru-baru ini, pasar memperkirakan kepastian 100% kenaikan suku bunga pada pertengahan tahun.

Bitcoin diperdagangkan pada level tertinggi sejak awal Februari, menembus level 75.000.

TSMC melaporkan hasil rekor pada Q1 2026, dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 58% (y/y) menjadi $18,1 miliar. Margin kotor perusahaan mencapai 66,2%, sementara penjualan bersih hampir $36 miliar, meningkat 40% secara tahunan.