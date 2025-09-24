Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memberikan komentar tentang ekonomi AS dan suku bunga hari ini. Berikut ringkasannya.

Kami akan bertemu lagi dengan Tiongkok pada Oktober dan November.

Bahan kimia tertentu dan mesin pesawat bisa menjadi alat tawar dalam pembicaraan dengan Tiongkok.

AS rentan di beberapa industri, perlu diperkuat.

Mineral tanah jarang dari Tiongkok tetap mengalir.

Kami melanjutkan langkah terkait Fannie Mae dan Freddie Mac.

Saya tidak tahu apakah pekan depan akan terjadi government shutdown.

Kami menyiapkan rencana untuk pekerjaan yang tergantikan AI.

Kita lihat bagaimana boom AI ini berkembang.

Saya yakin kita akan melihat penurunan inflasi yang substansial.

Saya kurang khawatir tentang resesi.

Powell seharusnya memberi sinyal pemangkasan 100–150 bps.

Saya akan menuntaskan putaran pertama pada pekan pertama Oktober.

Saya akan menggelar banyak wawancara The Fed pekan depan.

Beberapa kandidat The Fed membuat saya terkejut.

Revisi data pekerjaan menunjukkan ada yang tidak beres.

Saya terkejut Ketua The Fed Powell belum memberi sinyal tujuan akhir suku bunga.

Suku bunga terlalu restriktif dan perlu diturunkan.

Tidak yakin mengapa Powell sedikit mundur.

Kita memasuki siklus pelonggaran.