Sentimen pasar pada jam perdagangan siang hari masih bergerak campuran. Indeks-indeks Eropa tidak bergerak searah. Swiss memimpin penguatan, dengan kontrak SUI20 naik 0,5%. Indeks Prancis CAC40 dan FTSE Italia mencatat kinerja moderat, dengan kenaikan kontrak dibatasi di kisaran 0,2%. Di sisi lain, DAX Jerman dan WIG20 Polandia tertinggal, masing-masing turun 0,4% dan 0,9%.

Di pasar Amerika Serikat, terlihat pelemahan yang cukup jelas pada kontrak indeks. Kontrak Dow Jones melemah 0,3%, kontrak Nasdaq 100 turun 0,5%, dan kontrak S&P 500 kehilangan 0,4%.

Banyak analis menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi menimbulkan risiko bagi saham Eropa dan pasar komoditas. Sengketa terkait Greenland menambah tekanan pada valuasi aset Eropa, sementara aksi protes di Iran berpotensi menopang harga minyak dan gas.

Secara sektoral, perusahaan yang terkait dengan layanan publik, kesehatan, serta pertambangan—terutama logam mulia dan logam industri—tampak relatif kuat hari ini. Sebaliknya, sektor media dan properti menunjukkan kinerja yang lebih lemah.

Di pasar komoditas, terlihat kenaikan yang jelas pada harga minyak dan logam industri. Harga minyak naik lebih dari 1% di tengah ketidakpastian terkait potensi intervensi AS di Iran. Nikel menguat 2,5%. Kenaikan yang jauh lebih besar terjadi di pasar logam mulia, dengan perak melonjak hampir 6% dan untuk pertama kalinya di bursa COMEX menembus level USD 90 per ons.

Di Madrid, salah satu anggota ECB, Luis de Guindos, menyampaikan pidatonya hari ini. Ia menyoroti ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Eropa akibat perusahaan yang menunda investasi di tengah meningkatnya risiko geopolitik.

Di Amerika Serikat, hari ini kembali diwarnai rilis data penting. Data PPI tercatat mendekati ekspektasi pasar, dengan PPI tahunan sebesar 3% dan pertumbuhan bulanan 0,1%. Penjualan ritel juga sedikit melampaui ekspektasi, naik 0,6% pada November. Secara tahunan, pertumbuhan penjualan ritel melambat dari 3,47% menjadi 3,3%.

Hari ini, sejumlah pejabat The Fed juga dijadwalkan berbicara, termasuk Paulson, Williams, dan Kashkari. Selain itu, pasar juga menantikan rilis data persediaan minyak AS pada sesi selanjutnya.

Di pasar valuta asing, pasangan EURUSD terlihat stabil di sekitar level 1,1650. Yen Jepang dan pound sterling mencatat penguatan terbesar terhadap dolar AS.

Musim laporan keuangan bank-bank AS mulai berjalan. Bank of America mencatat hasil sedikit di atas konsensus. Wells Fargo dan Citigroup melampaui ekspektasi EPS, namun mengecewakan dari sisi pendapatan. Saham Citigroup mencatat kenaikan tipis sebelum pembukaan perdagangan sebagai respons atas hasil tersebut, sementara Wells Fargo dan Bank of America masing-masing melemah sekitar 2%.

Saham BP tertekan setelah perusahaan mengumumkan rencana pencatatan kerugian hingga 5 miliar GBP pada kuartal IV, terutama pada bisnis yang terkait dengan transformasi energi.

Perusahaan farmasi Novo Nordisk mengisyaratkan kesiapan untuk melakukan aksi M&A agresif di segmen pengobatan obesitas setelah gagal memenangkan akuisisi Metsera.

Perusahaan China Alibaba menguat hampir 3% seiring ekspektasi terkait acara Qwen. Di latar belakang, saham-saham teknologi Asia mencatat pertumbuhan yang solid.