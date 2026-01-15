Sentimen di pasar saham Eropa pada awal fase kedua sesi perdagangan hari ini masih relatif bercampur. Indeks Euro Stoxx 50 menguat 0.54%, sementara indeks DAX Jerman turun 0.2% dan CAC40 Prancis melemah 0.36%. Di sisi lain, indeks FTSE100 Inggris menunjukkan kinerja lebih baik dengan kenaikan 0.45%.

Kontrak berjangka Nasdaq berhasil menghentikan tren penurunan tiga hari berturut-turut, rebound dari exponential moving average 30-hari, didorong oleh optimisme baru terhadap sektor kecerdasan buatan setelah hasil keuangan rekor dari raksasa semikonduktor TSMC.

Sentimen risiko juga membaik setelah Presiden Donald Trump menyampaikan kepada Iran bahwa ia tidak menginginkan perang dan tidak akan melancarkan serangan, sebagaimana dikutip dari pernyataan duta besar Iran untuk Pakistan. Trump juga meminta Teheran untuk tidak menyerang aset Amerika Serikat.

Seiring dengan meredanya kekhawatiran geopolitik tersebut, harga minyak mentah tertekan hari ini, melemah akibat menurunnya kekhawatiran terhadap gangguan distribusi energi global.

Richemont (CFR.CH), grup barang mewah asal Swiss yang menaungi merek perhiasan seperti Cartier dan Van Cleef & Arpels serta produsen jam mewah seperti IWC, Jaeger-LeCoultre, dan Vacheron Constantin, kembali menegaskan kekuatan bisnisnya dengan mengejutkan pasar melalui hasil kinerja yang lebih baik dari ekspektasi untuk periode September–Desember 2025.

Dari sisi data makro, pertumbuhan PDB Jerman pada 2025 tercatat hanya 0.2% secara tahunan, sesuai dengan perkiraan pasar. Meski terbatas, ini menjadi pertumbuhan pertama setelah dua tahun ekonomi Jerman berada dalam fase resesi.

Sementara itu, pasar saham Polandia didominasi penguatan yang dipimpin oleh lonjakan saham CD Projekt (CDR.PL). Indeks WIG20 naik 0.4%, sementara saham CD Projekt melonjak hingga 5%.

Pengembang dan penerbit gim tersebut mengumumkan bahwa The Witcher 4 tidak akan dirilis pada 2026, dengan tujuan menghindari persaingan langsung dengan peluncuran Grand Theft Auto 6.

Inflasi Polandia untuk Desember tercatat 2.4% secara tahunan, turun dibandingkan November di level 2.5%. Secara bulanan, inflasi berada di 0.0%, sejalan dengan estimasi awal.

TSMC menutup tahun dengan pendapatan rekor yang melampaui USD 122 miliar, meningkat lebih dari 35% secara tahunan dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah perusahaan. Laba bersih kuartal keempat saja melonjak 35% menjadi USD 16 miliar, jauh di atas ekspektasi analis.

Menurut laporan Nikkei, China tengah menyusun aturan terkait pembelian chip NVIDIA (NVDA) H200, dengan tujuan menyeimbangkan dukungan terhadap pengembangan chip domestik dan kebutuhan perusahaan teknologi lokal.

Morgan Stanley menilai Nokia kini menjadi perusahaan yang lebih efisien setelah periode restrukturisasi panjang, dan menaikkan rekomendasi saham produsen peralatan telekomunikasi tersebut menjadi overweight.

Di pasar valuta asing, dolar Australia dan dolar AS menjadi mata uang dengan kinerja terbaik hari ini. Pelemahan paling signifikan terlihat pada pound sterling dan dolar Kanada.

Logam mulia seperti emas dan perak mengalami penurunan intraday. Namun, skala koreksi relatif terbatas, kecuali pada perak yang mencatat penurunan mendekati 2.5%.

Pada paruh kedua hari ini, investor akan memusatkan perhatian pada data makro AS serta laporan keuangan kuartalan dari perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley.

Pukul 14:30 waktu setempat, pasar akan mencermati data klaim tunjangan pengangguran AS serta indeks manufaktur dari NY Empire dan Philadelphia Fed. Sepanjang hari, sejumlah pejabat Federal Reserve juga dijadwalkan memberikan pernyataan.