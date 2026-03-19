Emas tergelincir, Saham pertambangan anjlok🚨📉

Harga emas terus merosot hari ini, turun lebih dari 2,5%, dengan harga jatuh ke sekitar $4.700 per ons - level terendah sejak awal Februari 2026. Pergerakan ini bukan sekadar koreksi ringan, melainkan penembusan ke bawah setelah tren bullish selama beberapa bulan di pasar emas, yang semakin diperkuat oleh penguatan signifikan dolar AS setelah keputusan dan pernyataan terbaru The Fed, yang meningkatkan ekspektasi bahwa suku bunga tinggi akan dipertahankan lebih lama. Faktor penting lainnya yang menambah tekanan penurunan adalah situasi di Iran, yang mendorong kenaikan harga bahan bakar global dan semakin meningkatkan ekspektasi kebijakan yang lebih konservatif dari bank sentral AS.

Grafik di atas menunjukkan rincian harga bahan bakar ritel saat ini berdasarkan negara bagian. Harga tertinggi berada di wilayah barat Amerika Serikat, terutama karena tingkat pajak lokal yang relatif tinggi. Sumber: gasprices.aaa

Menariknya, harga bensin reguler pada bulan Januari masih berada di sekitar $2,90 per galon. Berdasarkan data per 12 Maret, laju kenaikannya kini bahkan lebih tinggi. Sumber: gasprices.aaa

Penurunan harga emas saat ini sebagian besar dapat diartikan sebagai reposisi tajam setelah pasar bullish berkepanjangan selama lebih dari satu tahun, yang mendorong harga emas ke rekor tertinggi baru dan menarik arus besar modal spekulatif. Setelah kenaikan yang kuat seperti itu, wajar jika sebagian pelaku pasar mulai mengambil keuntungan - terutama ketika risiko “suku bunga lebih tinggi lebih lama” meningkat dan kondisi likuiditas berubah, sebagaimana terlihat dalam koreksi tajam harga emas pada Maret 2026. Pelepasan dari tren naik sebelumnya yang hampir satu arah ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, psikologi “flight-to-safety” mendominasi, dan pergerakan turun didorong oleh aktivasi stop-loss serta penutupan posisi leverage.

Faktor terpisah namun krusial adalah rebound dolar AS - emas diperdagangkan secara global dalam USD, sehingga penguatan mata uang AS secara otomatis menekan harga emas. Secara historis, hubungan antara emas dan USD bersifat negatif: ketika indeks dolar naik, permintaan emas dari luar kawasan dolar melemah, dan harga emas cenderung turun, pola yang sering terlihat selama tren kenaikan kuat pada DXY. Penelitian korelasi jangka panjang menunjukkan bahwa kenaikan nilai dolar secara statistik terkait dengan penurunan harga emas, yang mengonfirmasi bahwa pelemahan saat ini bukan sekadar koreksi internal di pasar emas, tetapi juga reaksi terhadap perubahan kondisi di pasar valuta asing.

Sentimen bullish terhadap dolar AS meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terlihat jelas di pasar opsi, di mana premi untuk opsi call relatif terhadap put telah naik ke level tertinggi sejak September 2022. Sumber: Bloomberg Financial Lp

Berapa Lama Penurunan Ini Bisa Berlangsung?

Secara teori, penurunan harga emas dapat berlanjut selama dolar mempertahankan kekuatannya terhadap mata uang utama, didukung oleh ekspektasi suku bunga riil yang lebih tinggi dan kebijakan moneter yang restriktif dari The Fed. Dolar yang kuat mengurangi daya tarik emas sebagai aset safe haven bagi investor non-AS, meningkatkan harga emas dalam mata uang lokal, serta mendorong sebagian pelaku pasar untuk mengalihkan modal ke aset yang menghasilkan imbal hasil, yang pada akhirnya membatasi potensi permintaan terhadap logam ini. Hanya pelemahan dolar yang lebih signifikan - baik akibat perubahan retorika The Fed atau munculnya risiko global baru - yang dapat menciptakan kondisi untuk menghentikan aksi jual ini dan mengembalikan emas ke perannya sebagai aset safe haven utama.

Saham Perusahaan Pertambangan Emas Anjlok

Pelemahan harga emas telah menyebabkan harga saham perusahaan pertambangan emas jatuh tajam, termasuk nama-nama terkemuka seperti Newmont Corporation (NEM), Agnico Eagle Mines (AEM), dan AngloGold Ashanti (AU).