BREAKING: BoE Sesuai Ekspektasi; Suku Bunga Inggris Tetap Tidak Berubah 🚨

Setelah keputusan dalam pertemuan bulan Maret, Bank of England mempertahankan suku bunga di level 3,75%. Pasar uang semakin memperhitungkan skenario kebijakan BoE yang lebih hawkish. Kini, pasar mulai sepenuhnya memperhitungkan total kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin hingga akhir tahun ini.

Hasil voting Komite Kebijakan Moneter (MPC):

Tidak ada perubahan: 9 (sebelumnya 5)

Pemangkasan 25 basis poin: 0 (sebelumnya – 4)

Pemangkasan 50 basis poin: 0 (sebelumnya – 0)

Kenaikan: 0 (sebelumnya – 0)

Komentar atas keputusan:

Konflik di Timur Tengah telah menyebabkan kenaikan signifikan harga energi dan komoditas global, yang akan memengaruhi harga bahan bakar dan utilitas bagi rumah tangga serta berdampak tidak langsung melalui biaya yang ditanggung oleh bisnis. Sebelumnya, terdapat tren penurunan yang berkelanjutan pada harga domestik dan upah. Dalam jangka pendek, inflasi CPI akan meningkat sebagai akibat dari guncangan ekonomi baru ini.

Kebijakan moneter tidak dapat memengaruhi harga energi global, namun bertujuan memastikan bahwa perekonomian dapat menyesuaikan diri sehingga target inflasi 2% dapat tercapai secara berkelanjutan. Komite Kebijakan Moneter (MPC) mencatat meningkatnya risiko tekanan inflasi domestik akibat efek lanjutan dalam penetapan upah dan harga, dengan risiko ini meningkat seiring lamanya harga energi tetap tinggi. MPC juga menilai dampak terhadap inflasi dari perlambatan aktivitas ekonomi, yang kemungkinan terjadi akibat kenaikan biaya energi.

Komite akan terus memantau secara ketat situasi di Timur Tengah dan dampaknya terhadap pasokan serta harga energi global. BoE siap mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan inflasi CPI tetap berada pada jalur menuju target 2% dalam jangka menengah.

Pembaruan proyeksi:

Survei menunjukkan bahwa pada 2026, kenaikan rata-rata gaji pokok diperkirakan sebesar 3,6% (sebelumnya: 3,4%). Bank memperkirakan inflasi CPI akan berada “sekitar 3%” pada kuartal kedua dan “hingga 3,5%” pada kuartal ketiga akibat guncangan harga global di pasar energi (sebelumnya: 2,1% pada kuartal kedua).