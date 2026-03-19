Wall Street tahan Sell-off, Alibaba anjlok 7% 🚩

Sesi perdagangan hari Kamis di Wall Street kembali ditandai oleh aksi jual pada aset berisiko, sementara harga minyak tetap tinggi di tengah eskalasi lanjutan konflik yang melibatkan Iran. Dow Jones turun sekitar 290 poin, atau 0,7%, sementara S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun 0,8% dan 0,6%.

Selain ketegangan geopolitik di Timur Tengah, saham juga tertekan oleh data inflasi produsen kemarin serta klaim pengangguran yang rendah hari ini. Rilis data ini memperkuat nada hawkish dalam proyeksi The Fed, dengan pasar semakin mempertimbangkan skenario stagflasi di AS -kombinasi pertumbuhan ekonomi yang melemah dan inflasi yang tetap tinggi.

Di pasar komoditas, minyak Brent menonjol dengan kenaikan 3% ke $111 per barel, sementara WTI naik 1% ke $97. Besarnya pergerakan ini menunjukkan bahwa investor semakin memperhitungkan risiko gangguan pasokan energi berkepanjangan di Timur Tengah.

Lonjakan harga minyak dipicu oleh serangkaian serangan terhadap infrastruktur gas di kawasan tersebut, termasuk serangan Iran terhadap terminal ekspor LNG utama di Qatar serta serangan sebelumnya oleh Israel terhadap ladang gas South Pars di Iran. Serangan balasan Teheran terhadap aset energi Qatar meningkatkan premi risiko geopolitik dan kekhawatiran terhadap eskalasi lebih lanjut.

Pernyataan bersama para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang yang menyatakan kesiapan untuk memastikan jalur aman di Selat Hormuz harus dilihat sebagai upaya menstabilkan sentimen pasar. Namun, koordinasi ini juga menyoroti risiko nyata terhadap perdagangan energi global.

Kelemahan pasar saham diperparah oleh aksi jual tajam pada hari Rabu, dengan Dow Jones mencatat level penutupan terendah tahun ini dan menembus di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Harga futures menunjukkan bahwa pasar memberikan probabilitas sekitar 75% bahwa suku bunga akan tetap tidak berubah pada 2026, yang semakin menekan valuasi.

Di antara saham individu, saham Micron turun 2% meskipun mencatat hasil yang kuat yang didukung oleh pasokan memori yang ketat, dengan penurunan terutama disebabkan oleh aksi ambil untung. Sementara itu, pembaruan dari Eli Lilly terkait obat obesitas generasi berikutnya, retatrutide - yang berpotensi menjadi yang terbaik di kelasnya -mendapat respons pasar yang terbatas.

Saham sektor pertambangan mengalami penurunan tajam hari ini, didorong oleh aksi jual besar di logam, sementara perusahaan minyak dan gas mengalami kenaikan. Sentimen di sektor teknologi tetap lemah.

Sumber: xStation5

Hasil Lemah Alibaba

Alibaba melaporkan hasil kuartalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang berada di bawah ekspektasi dan mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang berada dalam fase transisi yang menantang. Pendapatan mencapai 284,8 miliar yuan dibandingkan ekspektasi 290,7 miliar yuan, sementara laba bersih turun 66% secara tahunan menjadi 15,6 miliar yuan, memicu reaksi negatif di perdagangan AS.

Dari perspektif investor, kelemahan ini mencerminkan strategi investasi agresif daripada masalah satu kali. Alibaba meningkatkan pengeluaran pada quick commerce, pengalaman pengguna, dan teknologi, yang membebani profitabilitas jangka pendek namun bertujuan membangun kembali daya saing jangka panjang. Skala penurunan laba operasional menunjukkan bahwa biaya transformasi lebih tinggi dari yang sebelumnya diperkirakan.

Pendorong pertumbuhan utama tetap pada cloud dan kecerdasan buatan. Segmen Cloud Intelligence mencatat pertumbuhan pendapatan 36% secara tahunan menjadi 43,3 miliar yuan, dengan produk terkait AI mencatat pertumbuhan tiga digit untuk kuartal kesepuluh berturut-turut.

Pada saat yang sama, manajemen meningkatkan target strategis dengan menargetkan pendapatan tahunan sebesar $100 miliar dari cloud dan AI dalam lima tahun ke depan. Ini mengimplikasikan pertumbuhan sekitar 35% per tahun, yang menegaskan baik peluang maupun tantangan eksekusi.

Dalam praktiknya, Alibaba mempercepat transformasinya dari platform e-commerce menjadi perusahaan teknologi berbasis AI, memposisikan diri sebagai salah satu pemimpin di China dalam bidang ini. Pertanyaan kunci tetap apakah investasi besar ini akan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan yang berkelanjutan di seluruh grup. Saat ini, ADR perusahaan turun lebih dari 7% dan hampir 40% di bawah level tertinggi terbaru.