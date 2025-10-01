Futures indeks utama di AS dan Eropa terkoreksi tajam seiring memburuknya sentimen investor setelah shutdown lembaga federal AS dimulai (US500, US100, EU50: -0,3%).

Shutdown pertama sejak 2018 terjadi setelah Senat AS menolak RUU belanja Demokrat, yang sebelumnya tidak mendukung proposal Republik di Kongres, terutama karena perbedaan terkait pendanaan kesehatan. BLS mengumumkan pada Senin bahwa mereka tidak akan merilis data NFP Jumat selama shutdown berlangsung.

Austan Goolsbee menyatakan tidak ingin memangkas suku bunga secara pre-emptive, dengan harapan inflasi saat ini bersifat sementara. Namun, Presiden The Fed Chicago itu tetap berharap episode inflasi terbaru tidak berubah menjadi tekanan jangka panjang.

Sentimen di kawasan Asia-Pasifik bervariasi, dengan aktivitas pasar sepi akibat libur Hari Nasional Tiongkok. Nikkei Jepang melemah untuk sesi ketiga berturut-turut (JP225: -0,6%) dipicu survei BoJ yang menunjukkan sentimen manufaktur regional membaik, sehingga ekspektasi kenaikan suku bunga meningkat. AU200.cash dan SG20.cash naik tipis 0,1% dan 0,3%. Nifty 50 India rebound 0,3% usai koreksi kemarin. Kospi Korea Selatan (+0,8%) terdorong oleh saham teknologi.

PMI manufaktur Jepang September sedikit di atas ekspektasi (48,5 vs konsensus 48,4, sebelumnya 49,7), namun menunjukkan laju penurunan produksi tercepat dalam enam bulan. Aktivitas bisnis turun tajam di produsen barang setengah jadi, dengan pesanan melemah akibat pelanggan mengurangi persediaan di tengah lemahnya permintaan dari Tiongkok dan AS.

PMI manufaktur Australia turun tak terduga dari 51,6 ke 51,4, menandakan perlambatan pertumbuhan sektor. Penurunan pesanan baru pertama sejak Juni dipicu lemahnya permintaan, sebagian karena tekanan harga dari kenaikan biaya bahan baku dan energi.

Indeks dolar melemah untuk sesi keempat berturut-turut (USDIDX -0,15%), paling lemah terhadap yen (USDJPY -0,2%) dan euro (EURUSD +0,2% ke 1,1757). Namun, mata uang G10 terlemah adalah dolar Australia, yang terkoreksi setelah reli sebelumnya karena ekspektasi hawkish RBA (AUDUSD -0,2%).

Emas melanjutkan reli (+0,1% ke USD 3.863/oz) di tengah turbulensi politik AS, diikuti perak (+0,7% ke USD 47,01/oz). Sebaliknya, palladium (-1,4%) dan platinum (-0,3%) terkoreksi.

Harga minyak stabil setelah dua hari penurunan (OIL +0,1%), dengan tekanan suplai OPEC diimbangi ekspektasi penurunan inventori AS. NATGAS naik 0,75%.