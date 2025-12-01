Rebound terbaru di Wall Street mulai melambat pada awal Desember, periode yang secara musiman biasanya menguntungkan bagi pasar saham berkat fenomena “Santa Claus Rally.” Penurunan terbesar terlihat pada kontrak Nasdaq 100 (US100: -0.9%) dan perusahaan kecil Russell 2000 (US2000: -0.8%), dengan penurunan lebih ringan pada US500 (-0.7%) dan US30 (-0.5%). EU50 melemah 0.4%, mirip dengan DE40 yang menghapus kenaikan dari dua sesi sebelumnya.

Donald Trump menyatakan bahwa “ia tahu siapa yang akan ia pilih [sebagai Ketua The Fed berikutnya] dan akan segera mengumumkannya.” Menurut penasihat ekonomi utamanya dan kandidat potensial Kevin Hassett, Ketua Fed baru dapat diumumkan sebelum akhir tahun.

OPEC+ telah sepakat untuk mempertahankan batas produksi minyak untuk tahun 2026 dan menyetujui mekanisme penilaian kapasitas produksi maksimum negara anggota, yang akan digunakan untuk menetapkan kuota mulai 2027. Selain itu, delapan negara OPEC+ pada dasarnya menyetujui untuk menghentikan peningkatan produksi pada kuartal pertama 2026.

Realisasi keuntungan setelah kenaikan besar baru-baru ini mendorong penurunan di sesi Asia. Nikkei 225 melemah paling besar (JP225: -1.9%), semakin tertekan oleh pidato presiden Bank of Japan yang untuk pertama kalinya mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga pada Desember. Indeks HSCEI Tiongkok (CHN.cash: -0.3%) dan ASX/S&P 200 Australia (AU200.cash: -0.4%) juga berada di zona merah.

Presiden Bank of Japan, Kazuo Ueda, mengumumkan bahwa “bank sedang mempertimbangkan pro dan kontra menaikkan suku bunga pada pertemuan Desember.” Ini merupakan sinyal serius pertama mengenai potensi kembalinya kenaikan suku bunga di Jepang, terutama signifikan mengingat kekhawatiran tentang tekanan dovish dari perdana menteri baru. Ueda menekankan bahwa suku bunga riil (disesuaikan inflasi) tetap sangat rendah, dan bank akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter jika data makro sesuai dengan proyeksi. Pasar swap saat ini memperkirakan peluang sekitar 60% untuk kenaikan Desember dan 90% pada Januari.

PMI manufaktur Jepang naik tetapi sedikit di bawah ekspektasi (48.7; perkiraan 48.8; sebelumnya 48.2), menandakan penurunan aktivitas industri selama lima bulan berturut-turut. Industri Jepang masih menghadapi lemahnya permintaan dan penurunan pesanan baru, meskipun kepercayaan bisnis mencapai level tertinggi dalam 10 bulan dan harga meningkat.

Di pasar forex, terlihat terutama penguatan yen, yang telah berada di bawah tekanan selama berminggu-minggu akibat kebijakan fiskal ekspansif perdana menteri baru dan peningkatan selera risiko global (USDJPY, EURJPY: -0.3%, GBPJPY: -0.4%). Indeks dolar bergerak datar, dengan pelemahan terhadap yen diimbangi penguatan terhadap mata uang emerging markets (USDINR: +0.4%, USDZAR: +0.2%). Mata uang G10 terlemah adalah pound. EURUSD stabil di 1.159.

Harga minyak Brent dan WTI rebound sekitar 1.9% mengikuti keputusan OPEC terkait batas produksi 2026. NATGAS terkoreksi 1.8% setelah tiga sesi kenaikan beruntun.

Logam mulia memasuki Desember dengan penguatan: platinum dan paladium memimpin (masing-masing 2.5% dan 2.1%), emas naik 0.4% ke 4240 USD per ounce, dan perak mencetak ATH baru di 57 USD per ounce (+0.9%).