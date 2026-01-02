Sentimen pasar pada sesi ekuitas pertama tahun 2026 secara umum positif. Indeks saham Asia secara luas ditutup menguat hampir 1%, dipimpin oleh saham semikonduktor dan internet. Saham Samsung mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa, sementara Baidu dari China melonjak lebih dari 7% setelah unit chip perusahaan tersebut debut di bursa Shanghai dan melonjak sekitar 400% pada hari pertama perdagangan.

Kontrak indeks saham AS juga menguat, dengan US100 naik hampir 0.9%. Pada saat yang sama, kontrak indeks Eropa mengindikasikan pembukaan perdagangan yang cenderung lebih lemah. Perkembangan negosiasi Rusia–Ukraina kembali menemui jalan buntu, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa ia “tidak akan pernah menandatangani kesepakatan yang lemah.” Ia menambahkan bahwa 10% isu yang masih belum terselesaikan dalam proses negosiasi sangat krusial karena menyangkut wilayah Ukraina dan jaminan keamanan.

Logam mulia mencatat reli kuat. Harga emas naik hampir 1.5% ke level USD 4,450 per ons, sementara perak melonjak lebih dari 4.5% dan kembali menembus level USD 74. Harga tembaga juga bergerak naik. Tahun 2025 tercatat sebagai tahun terbaik bagi logam mulia sejak 1979. Menariknya, indeks dolar AS (USDIDX) juga menguat, namun hal tersebut tidak menghalangi reli di pasar kripto. Ethereum berhasil menembus kembali level USD 3,000, sementara Bitcoin diperdagangkan di kisaran USD 89,000, memberikan harapan bagi pelaku pasar akan potensi breakout dari fase konsolidasi jika momentum awal tahun berlanjut.

Di tengah ketegangan geopolitik yang berlanjut, harga minyak naik hampir 0.5% ke USD 61 per barel, sementara gas alam (NATGAS) turun lebih dari 3% ke USD 3.58 per MMBtu. Prakiraan cuaca dari NOAA menunjukkan bahwa kondisi cuaca di Amerika Serikat pada periode 6–12 Januari diperkirakan relatif hangat.

Menurut otoritas Rusia, serangan drone pada malam Tahun Baru yang diduga dilakukan oleh angkatan bersenjata Ukraina menewaskan 24 orang dan melukai sedikitnya 50 lainnya di sebuah desa yang diduduki Rusia di wilayah Kherson, Ukraina. Dilaporkan bahwa tiga drone menghantam sebuah kafe dan hotel di kota resor Khorly di pesisir Laut Hitam. Ukraina membantah laporan tersebut. Pada malam Tahun Baru, juru bicara militer Ukraina menyampaikan kepada Interfax bahwa pasukan Kyiv hanya menargetkan fasilitas militer atau energi Rusia.

Donald Trump membagikan sebuah artikel di Truth Social yang mengutip laporan New York Times, yang menyebut dugaan upaya Ukraina menyerang kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai manipulasi Moskow lainnya, sementara Putin dinilai terus menyesatkan presiden AS dan belum memandang perdamaian sebagai opsi yang layak pada tahap konflik saat ini. Fakta bahwa Trump membagikan artikel tersebut dapat mengindikasikan adanya pendinginan hubungan antara kedua pihak.