Pasar Asia memulai perdagangan hari Rabu dengan pelemahan, melanjutkan tekanan yang sebelumnya muncul di Wall Street.

Sektor teknologi Amerika mencatat penurunan tajam pada sesi sebelumnya, mendorong Nasdaq 100 turun hingga 2% dan menutup perdagangan melemah 1.43%. Kontrak S&P 500 (US500) turun hampir 0.9% ke level 6.900 poin. Di antara saham Big Tech, Nvidia dan Microsoft mencatat penurunan terbesar (lebih dari 3%), sementara sektor jasa IT menunjukkan kinerja yang sangat buruk. Sebaliknya, saham bank, perusahaan pertahanan, serta produsen minyak dan gas justru mencatat kenaikan.

Saham-saham software turun akibat gelombang kekhawatiran terkait application layer baru dari Anthropic melalui Claude. Investor khawatir solusi serupa akan bermunculan dalam waktu dekat dan mengganggu model bisnis banyak perusahaan di industri software, membatasi potensi pertumbuhan, atau memicu churn pelanggan. Saham Intuit, Salesforce, dan ServiceNow, di antaranya, turun tajam, dalam banyak kasus memperparah tren penurunan berat yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Kelemahan sektor teknologi pada akhirnya juga merembet ke sektor hardware. Saham pemasok GPU seperti Broadcom turun lebih dari 6%, sementara pemasok memori seperti Micron juga berkinerja buruk dengan penurunan lebih dari 4%. Menariknya, berkat kinerja keuangan yang kuat, Palantir mampu bertahan dari aksi jual dan mencatat kenaikan sekitar 6%. Saham Walmart naik hampir 2.5% dan mencapai kapitalisasi pasar USD 1 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah. PepsiCo juga menguat lebih dari 3% setelah merilis laporan keuangan.

Menurut laporan media, penjualan chip AI NVIDIA (NVDA) ke China dilaporkan dihentikan oleh kontrol keamanan AS.

Advanced Micro Devices mengumumkan laporan keuangan kuartal keempat setelah penutupan pasar saham AS. Meskipun produsen chip tersebut melampaui ekspektasi baik dari sisi pendapatan maupun laba, proyeksi ke depan dinilai kurang optimistis dari perkiraan pasar, sehingga memicu aksi jual tajam di perdagangan setelah jam bursa.

Partial shutdown pemerintah AS yang berlangsung selama empat hari resmi berakhir setelah DPR akhirnya menyetujui rancangan undang-undang pendanaan pada hari Selasa dan Presiden Trump menandatanganinya menjadi undang-undang.

Namun perlu dicatat bahwa BLS mengumumkan pada hari Senin bahwa laporan ketenagakerjaan Januari serta data JOLTS tidak akan dipublikasikan minggu ini sesuai rencana akibat partial shutdown administrasi federal.

Pada bulan Januari, sektor jasa China menunjukkan akselerasi, dengan PMI naik ke level 52.3, menandai pertumbuhan aktivitas tercepat dalam tiga bulan terakhir berkat permintaan domestik dan ekspor yang lebih kuat. Di Jepang, PMI jasa melonjak ke 53.7, level tertinggi dalam 11 bulan, didorong oleh pertumbuhan pesanan baru dan ketenagakerjaan. Di Australia, indeks mencatat pertumbuhan terkuat dalam hampir empat tahun, ditopang oleh lonjakan pesanan baru dan perbaikan ekspor, meskipun sentimen bisnis sedikit melemah.

UBS Group mengumumkan laba kuartal keempat yang lebih baik dari perkiraan serta program pembelian kembali saham senilai £3 miliar hingga 2026, dengan kemungkinan peningkatan nilai tersebut.

Novartis: Pendapatan kuartal keempat tercatat sebesar USD 13.34 miliar, sedikit di bawah ekspektasi USD 13.68 miliar. Laba per saham yang disesuaikan (Core EPS) mencapai USD 2.03, sedikit melampaui perkiraan USD 2.01.

Crédit Agricole: Bank ini membukukan pendapatan sebesar €6.97 miliar, melampaui ekspektasi €6.78 miliar, namun laba bersih sebesar €1.03 miliar berada di bawah perkiraan €1.10 miliar.

Di pasar Forex global, pound sterling dan euro saat ini menunjukkan kinerja terbaik. Sebaliknya, tekanan penurunan terlihat pada yen Jepang dan dolar Selandia Baru.

Nilai tukar NZD/USD melemah tipis setelah rilis laporan ketenagakerjaan Selandia Baru kuartal keempat 2025, yang menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran menjadi 5.4%, level tertinggi dalam sepuluh tahun. Meski angka utama memburuk, detail laporan dinilai lebih konstruktif, sehingga membatasi tekanan lanjutan terhadap kiwi.

Reaksi harga minyak terhadap laporan penembakan drone Iran Shahed-139 oleh jet tempur F-35 Angkatan Laut AS relatif terbatas, dan hari ini harga WTI turun sekitar 0.35%. AS menyatakan bahwa jadwal negosiasi dengan Iran tetap tidak berubah dan keputusan menembak drone tersebut dinilai tepat.

NATGAS turun 2% dan melanjutkan tren penurunan terbaru. Prakiraan cuaca terbaru menunjukkan periode pemanasan yang lebih lama di AS.

Sumber: NOAA

Situasi pada logam mulia juga relatif tidak berubah. Baik GOLD maupun SILVER melanjutkan kenaikan masing-masing sebesar 2.4% dan 3%.

Peta panas volatilitas yang saat ini terlihat di pasar Forex. Sumber: xStation

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.