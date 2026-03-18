Market Wrap: Oil turun, Saham naik jelang keputusan The Fed

Pasar saham global melanjutkan rebound untuk hari ketiga berturut-turut, dengan investor menunjukkan peningkatan minat terhadap aset berisiko menjelang keputusan kebijakan dari Federal Reserve hari ini.

Meskipun konflik yang melibatkan Iran masih memicu kekhawatiran terkait harga energi dan inflasi, pasar tampaknya mulai mengesampingkan risiko jangka pendek tersebut.

Harga minyak bergerak turun, sementara pasar saham secara luas menguat—menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai mengadopsi pandangan yang lebih konstruktif dalam jangka pendek.

Indeks global MSCI All Country World Index naik 0,4%, mencatat rangkaian kenaikan harian terpanjang dalam hampir satu bulan.

Pasar Asia memimpin penguatan dengan kenaikan sekitar 2%, didukung oleh saham teknologi besar seperti Samsung Electronics, yang dinilai relatif tahan terhadap gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Sementara itu, kontrak futures untuk indeks saham AS dan Eropa juga naik sekitar 0,5%, mengindikasikan potensi pembukaan yang positif. Indeks teknologi seperti US100 (Nasdaq) bahkan mencatat kenaikan sekitar 0,7%.

Sentimen pasar secara keseluruhan mencerminkan optimisme yang terukur—belum sepenuhnya yakin, tetapi cukup kuat untuk mendorong reli—di tengah keseimbangan antara momentum pasar yang membaik dan risiko geopolitik yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, eskalasi militer masih berlanjut. Israel dan AS terus melakukan serangan, tanpa indikasi jelas kapan operasi akan berakhir. Israel bahkan mengklaim telah menewaskan Ali Larijani, kepala keamanan Iran, dalam operasi terbaru—menambah ketegangan di kawasan.

Donald Trump juga mengisyaratkan pendekatan yang lebih agresif, termasuk rencana memperluas serangan ke Kharg Island, pusat ekspor minyak utama Iran, sementara negara-negara Teluk terus menghadapi serangan drone.

Obligasi pemerintah AS menguat, dengan yield Treasury 10-tahun turun menjadi sekitar 4,18%, mencerminkan permintaan terhadap aset aman.