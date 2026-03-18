Kalender Ekonomi: Wall Street naik jelang The Fed

Kalender ekonomi hari ini hampir sepenuhnya berpusat pada keputusan kebijakan moneter dari Federal Reserve. Para pembuat kebijakan secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di level 3,75%, namun perhatian utama pasar tertuju pada proyeksi ekonomi terbaru serta pernyataan dari Ketua The Fed, Jerome Powell.

Kalender Ekonomi Hari Ini

17:00 – Eropa, Inflasi HICP YoY (final): perkiraan 1,9%; sebelumnya 1,9%

HICP MoM: perkiraan 0,7%; sebelumnya -0,6%

Core HICP YoY: perkiraan 2,4%; sebelumnya 2,4%

19:30 – AS, Indeks Harga Produsen (PPI) YoY: perkiraan 3.0%; sebelumnya 2.9%

Indeks Harga Produsen (PPI) MoM: perkiraan 0.3%; sebelumnya 0.5%

Core PPI YoY: perkiraan 3.7%; sebelumnya 3.6%

Core PPI MoM: perkiraan 0.3%; sebelumnya 0.8%

20:45 – Keputusan suku bunga Bank of Canada: perkiraan 2.25%; sebelumnya 2.25%

21:00 – AS, Pesanan Pabrik MoM: perkiraan 0.1%; sebelumnya -0.7%

21:00 – AS, Pesanan Barang Tahan Lama AS (direvisi): perkiraan 0.0%; sebelumnya 0.0%

Pukul 01:00 dini hari besok – AS, Keputusan suku bunga Fed: perkiraan 3.75%; sebelumnya 3.75% (Pernyataan FOMC + proyeksi).

Perkiraan suku bunga median Fed (level saat ini): Perkiraan: 3,375% | Sebelumnya: 3,625%

Perkiraan suku bunga median Fed (tahun depan): Perkiraan: 3,125% | Sebelumnya: 3,375%

Perkiraan suku bunga median Fed (2 tahun ke depan): Perkiraan: 3,125% | Sebelumnya: 3,125%

Perkiraan suku bunga median Fed (jangka panjang): Perkiraan: 3,125% | Sebelumnya: 3,0%

Pukul 01.30 dini hari besok – Konferensi pers FOMC (Jerome Powell)