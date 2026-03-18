Pratinjau Fed: Pasar kembali temukan kepercayaan menjelang rapat FOMC

Aliran berita terus mendominasi saat ini, baik yang positif maupun negatif. Reli saham melanjutkan kenaikan hingga hari ketiga, sementara harga minyak turun setelah Irak menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengekspor minyak tanpa melewati Selat Hormuz. Saat produsen minyak menyesuaikan diri dengan situasi di Timur Tengah, harga minyak juga akan menyesuaikan, dan harga Brent crude turun 1,6% akibat berita ini.

Berita korporasi bersaing dengan headline Timur Tengah

Futures pasar saham menunjukkan dominasi warna hijau di AS dan Eropa pagi ini, karena sentimen risiko meningkat menjelang rapat Fed malam ini. Meskipun konflik Timur Tengah masih menjadi sorotan utama, berita korporasi juga menarik perhatian. CEO Nvidia memproyeksikan perusahaan akan menghasilkan pendapatan chip sebesar $1 triliun hingga 2027, serta akan menggunakan lebih banyak arus kas bebas untuk pembelian saham dan pengembalian bagi investor pada paruh kedua tahun ini. Unilever juga menjadi fokus setelah mengumumkan kemungkinan spin-off aset makanan. Menuju tengah minggu, bank sentral akan menjadi sorotan utama.

Bank sentral akan mendominasi

Dua pertiga dari bank sentral utama dunia akan mengumumkan keputusan suku bunga minggu ini. Sementara RBA Australia telah menaikkan suku bunga pada Selasa, sorotan utama tetap rapat Federal Reserve malam ini.

Fed akan seperti apa?

Fed diperkirakan akan tetap menahan suku bunga, namun nada pernyataan Fed dan konferensi pers Jerome Powell akan menentukan reaksi pasar. Jika terlalu khawatir dengan tekanan inflasi dari lonjakan harga energi, sentimen pasar bisa terganggu, mengganggu pemulihan saham dan obligasi baru-baru ini. Jika tidak cukup peduli terhadap inflasi, pasar bisa mempertanyakan kredibilitas Fed. Powell dan tim harus menyeimbangkan komunikasi dengan hati-hati pada Rabu malam.

Sebelum perang pecah, sudah ada tanda-tanda tekanan inflasi di AS meningkat, dan beberapa anggota Fed ingin beralih dari bahasa dovish ke sikap yang lebih netral terkait arah kebijakan moneter. Kami percaya Fed kemungkinan akan melakukan pergeseran ini, dengan pernyataan malam ini diperkirakan menunjukkan bahwa Fed akan tetap menahan suku bunga dalam jangka panjang.

Fed diperkirakan menunggu dan melihat

Pasar Fed Fund Futures sekarang hanya mengantisipasi satu pemotongan suku bunga tahun ini; sebelum perang, pasar memperkirakan dua kali pemotongan. Pemotongan suku bunga diperkirakan baru terjadi pada paruh kedua tahun ini, sekitar September. Beberapa anggota Fed khawatir tentang prospek inflasi, sementara yang lain juga khawatir tentang pasar tenaga kerja setelah laporan NFP Februari yang lemah.

Oleh karena itu, kami tidak mengharapkan suara bulat untuk tetap menahan suku bunga. Sebaliknya, beberapa anggota kemungkinan akan berbeda pendapat, termasuk Stephen Miran (dikenal dovish), Christopher Waller, dan Wakil Ketua Michelle Bowman.

Meski demikian, hal ini kemungkinan tidak akan mengubah kebijakan Fed. Mayoritas anggota diperkirakan akan menekankan situasi global yang volatile dan tidak pasti, yang mendukung keputusan untuk tetap menahan suku bunga guna menghadapi risiko inflasi dan pertumbuhan.

Apakah kita kembali ke 2022?

Nada komunikasi Fed juga penting untuk menentukan reaksi pasar. Apakah Powell akan terdengar khawatir tentang kembalinya kondisi 2022, atau melihat lonjakan harga energi sebagai gangguan sementara di tengah periode disinflasi global?

Sejauh ini, ada posisi hati-hati menjelang rapat Fed malam ini. Saham telah menguat setelah dua minggu sulit, meski sentimen masih rapuh. Obligasi juga mulai pulih, dan Treasury turun sekitar 8bps minggu ini. Kami percaya pasar Treasury akan mengikuti arahan Fed sebelum mengambil langkah berikutnya.

Dot Plot: Fed memberi waktu bagi dirinya sendiri

Dot Plot terbaru juga patut diperhatikan. Kami memperkirakan proyeksi median untuk pemotongan suku bunga 2026 akan ditunda hingga akhir tahun untuk memberi Fed lebih banyak waktu di tengah lingkungan global yang tidak pasti. Jika Fed menambahkan catatan bahwa semua proyeksi dapat berubah karena ketidakpastian berlebih, reaksi pasar kemungkinan akan moderat.

Gambar 1: Ekspektasi Federal Funds Futures untuk suku bunga AS

Sumber: XTB dan Bloomberg

Bagaimana prospek dolar?

Dolar menghadapi tekanan minggu ini, dan indeks dolar kembali di bawah 100. Namun, tren jangka panjang tetap mendukung. Dolar masih menjadi salah satu mata uang terbaik di G10 bulan ini, sementara euro, krone Swedia, dan dolar Selandia Baru mengalami penurunan terbesar.

Prospek jangka panjang tetap mendukung penguatan dolar lebih lanjut, meski kondisi jangka pendek lebih kompleks. Permintaan terhadap dolar tetap kuat, dan kami tidak melihat ini akan berakhir hingga ada gambaran jelas mengenai penyelesaian konflik Timur Tengah.

Gambar 2: Indeks dolar tetap kuat di level bawah

Sumber: XTB dan Bloomberg

Konfirmasi Ketua Fed berikutnya…

Dimensi lain dari rapat ini adalah siapa yang akan menggantikan Jerome Powell sebagai ketua. Kevin Warsh merupakan pilihan Trump; namun, pencalonannya tertunda dan ia mungkin tidak bisa menjabat pada 15 Mei.

Senator Republik Thom Tillis berjanji memblokir pencalonan Warsh sampai penyelidikan kriminal DOJ terhadap Powell selesai, yang dapat menunda nominasi Warsh. Presiden mungkin menunjuk ketua Fed sementara menunggu persetujuan Senat untuk Warsh. Stephen Miren adalah kandidat paling mungkin. Ia juga dikenal dovish dan mungkin mendorong pemotongan suku bunga nanti tahun ini. Jadi, terlepas dari kondisi makro global, perubahan besar sedang menunggu Fed.