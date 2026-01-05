Selama akhir pekan, Nicolás Maduro ditahan dalam sebuah operasi militer. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat kini memiliki “akses penuh” terhadap sumber daya Venezuela dan ingin perusahaan minyak AS kembali beroperasi di negara tersebut. Hanya kerusakan minor yang dilaporkan pada infrastruktur pelabuhan La Guaira, sementara produksi PDVSA tetap berjalan normal.

Pejabat Rusia dan Uni Eropa mengeluarkan peringatan terkait isu kedaulatan dan menyerukan penahanan diri, menambah tensi geopolitik global.

Harga minyak bergerak sangat volatil. Pelemahan awal sempat dipulihkan sebelum harga kembali tertekan. Saat laporan ini disusun, minyak turun sekitar 0,55%. Kekhawatiran terkait gangguan pasokan Venezuela mereda karena produksi dan ekspor relatif tidak terdampak. Trump juga menyinggung kemungkinan langkah terhadap Kolombia serta kembali memperingatkan Meksiko terkait aktivitas kartel. Pasar mulai memperhitungkan kenaikan premi risiko regional, namun menilai dampak jangka pendek terhadap minyak masih terbatas mengingat produksi Venezuela di bawah 1 juta barel per hari. Risiko utama tetap bergantung pada stabilitas politik pasca kudeta.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, logam mulia bereaksi paling kuat. Emas melonjak lebih dari 2,05% ke USD 4.420 per ons, diikuti perak naik 3,90%, palladium +2,20%, dan platinum +3,80%.

Pertemuan OPEC+ juga berlangsung akhir pekan lalu. Kelompok ini menegaskan produksi tetap tidak berubah, menegaskan bahwa pasar masih relatif seimbang meskipun risiko geopolitik meningkat. Delapan produsen utama mengonfirmasi jeda peningkatan produksi untuk Q1 2026, dengan alasan lemahnya permintaan musiman. Pemangkasan sukarela sebesar 1,65 juta barel per hari tetap disiapkan untuk kemungkinan pengembalian bertahap.

Di Asia, PMI Manufaktur Jepang (final) naik ke 50,0 (November: 48,7), mengakhiri lima bulan kontraksi. Penurunan pesanan baru melambat ke level terendah dalam 19 bulan, output stabil, dan tenaga kerja meningkat untuk bulan keempat berturut-turut, meskipun tekanan biaya input meningkat ke level tercepat sejak April.

Sebaliknya, PMI Jasa China turun ke 52,0, menandai bulan keempat perlambatan berturut-turut. Permintaan ekspor melemah dan pengurangan tenaga kerja berlanjut, meskipun ekspektasi untuk 2026 membaik.

Gubernur BoJ Kazuo Ueda menegaskan kesiapan bank sentral untuk melanjutkan kenaikan suku bunga jika pertumbuhan dan inflasi sesuai proyeksi. Kepercayaan terhadap keberlanjutan siklus upah-harga meningkat, dengan normalisasi kebijakan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, JPY tetap menjadi salah satu mata uang G10 terlemah hari ini, dengan USDJPY naik 0,21%.