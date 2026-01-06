Pasar di kawasan Asia-Pasifik mencatat penguatan moderat di kisaran 0,60–0,80%, kecuali indeks Australia AU200.cash yang turun 0,90%.

Dolar AS melanjutkan pelemahan setelah rilis data ISM pada hari Senin, dengan EURUSD menguat 0,15%.

PMI Jasa Australia turun ke 51,1 pada Desember dari 52,8 di November. Angka ini masih menunjukkan ekspansi, namun merupakan laju terlemah sejak Mei. Meski headline melemah, pesanan baru dan permintaan ekspor justru meningkat, penyerapan tenaga kerja akseleratif, dan backlog pekerjaan menurun — mengindikasikan permintaan tetap solid menjelang 2026.

Tekanan biaya meningkat baik pada harga input maupun output. Perusahaan melaporkan kenaikan biaya bahan baku, energi, dan tenaga kerja, serta percepatan kenaikan harga jual. Kondisi ini memperkuat risiko inflasi berbasis sektor jasa yang lebih persisten.

Pada ajang CES 2026, NVIDIA meluncurkan platform generasi terbaru Rubin, berbasis superchip Vera Rubin, yang mengintegrasikan CPU dan dua GPU dalam satu paket. Jensen Huang menekankan bahwa sistem server AI baru ini — yang diperkirakan mulai tersedia pada paruh kedua 2026 — dirancang untuk agentic AI dan model inferensi tingkat lanjut, dengan potensi penurunan biaya hingga sekitar sepuluh kali lipat dibandingkan generasi Blackwell.

Data Bank of Japan menunjukkan basis moneter Jepang menyusut pada 2025 untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Hal ini mencerminkan pergeseran dari kebijakan ultra-longgar dan memperkuat ekspektasi tapering lanjutan serta kenaikan suku bunga tambahan.

PMI headline Hong Kong turun ke 51,9 pada Desember dari 52,9 di November. Meski masih mencatat ekspansi untuk bulan kelima berturut-turut, data ini menunjukkan hilangnya momentum. Output dan pesanan baru tetap tumbuh namun melambat, sementara backlog pekerjaan meningkat untuk pertama kalinya dalam setahun — biasanya menjadi sinyal permintaan yang lebih kuat ke depan dan potensi peningkatan output lanjutan.

Pemerintahan Trump menyampaikan syarat-syarat tegas bagi kepemimpinan sementara Delcy Rodríguez, menegaskan bahwa kerja sama dengan Amerika Serikat menjadi kunci kelangsungan politik.

Amerika Serikat menuntut langkah yang lebih keras terhadap perdagangan narkotika, pengusiran penasihat Iran, Kuba, dan pihak asing lain yang dianggap bermusuhan dengan kepentingan AS, serta penghentian penjualan minyak ke negara-negara yang dipandang sebagai adversarial.

Gedung Putih mengonfirmasi sedang berdiskusi dengan sejumlah perusahaan minyak AS terkait potensi investasi bernilai miliaran dolar untuk membangun kembali sektor energi Venezuela, meski belum merinci nama perusahaan maupun jadwal implementasi.