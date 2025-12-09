Kontrak futures pada indeks Eropa dan Amerika menunjukkan perdagangan campuran, yang merupakan dampak langsung dari sentimen lemah yang mendominasi sesi Asia.

RBA mempertahankan suku bunga pada level 3,60% sesuai ekspektasi, dan keputusan beserta pernyataannya cukup berimbang—yang awalnya mendorong AUD/USD turun.

Pernyataan Gubernur Bullock kemudian memberi nada hawkish, menekankan bahwa skenario saat ini mengasumsikan jeda panjang atau kenaikan suku bunga, tanpa ruang untuk pemangkasan. Ia juga menyoroti pertemuan Februari sebagai titik penting terkait data inflasi terbaru. Pasar kini telah memperhitungkan hampir dua kenaikan suku bunga pada 2026.

Departemen Perdagangan AS dalam waktu dekat akan mengizinkan ekspor chip Nvidia H200 ke Tiongkok, menurut laporan Semafor yang dikutip Reuters. Saham Nvidia naik sekitar 2,5% kemarin setelah berita ini muncul.

Paramount Skydance membuat penawaran tandingan senilai 108,4 miliar USD untuk mengakuisisi Warner Bros. Discovery, melampaui tawaran Netflix sebesar 72 miliar USD. Saham WBD dan Paramount naik masing-masing 3,5% dan 8%, sementara Netflix turun sekitar 4%. Paramount didorong untuk mengajukan penawaran yang sepenuhnya dibiayai dan lebih sederhana karena risiko antitrust pada merger Netflix–WBD, yang bahkan disoroti oleh Presiden AS.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan jelas menandai meningkatnya kekhawatiran otoritas terhadap lemahnya yen, menekankan kesiapan mereka untuk mengambil “tindakan yang sesuai” di pasar valuta asing jika diperlukan.

Sementara itu, Kazuo Ueda menegaskan bahwa skenario BoJ mulai terwujud: suku bunga riil tetap sangat rendah, pasar tenaga kerja mengetat, dan tekanan upah serta harga meningkat—membuka jalan bagi pengurangan stimulus lebih lanjut. Pasar melihat keputusan Desember sebagai sesuatu yang hampir pasti, dan diskusi kini beralih ke seberapa cepat dan sejauh mana BoJ akan menormalkan kebijakan pada 2026.

Di pasar forex yang lebih luas, dolar Australia berkinerja paling baik setelah keputusan RBA dan komentar Bullock. Di sisi lain, yen Jepang terlihat jelas melemah. Pasangan EURUSD menguat tipis pagi ini dan stabil di zona 1,1650.

Saat ini, pasar komoditas menunjukkan pelemahan luas, melanjutkan penurunan kemarin. OIL.WTI turun 0,4%, NATGAS turun 0,95%. Pada saat yang sama, harga GOLD turun 0,17% dan SILVER turun 0,25%.

Pasar kripto juga didominasi pelemahan moderat. BTC turun 1,13% dan diperdagangkan di bawah 90.000 dolar AS.