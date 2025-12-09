Baca selengkapnya
02.00 · 10 Desember 2025

Daily summary: Pasar Menunggu Keputusan The Fed, Perak Tembus 60 USD (09.12.2025)

  • Volatilitas di Wall Street tetap terbatas saat investor menahan napas menjelang keputusan FOMC besok terkait suku bunga AS. Dow Jones kembali menjadi indeks terlemah (US30: -0,2%), sementara S&P 500 (US500) dan Nasdaq (US100) bergerak mendatar. Russell 2000 (US2000: +0,5%) menghabiskan sesi di zona hijau.

  • Kevin Hassett, kandidat utama pengganti Jerome Powell, menyatakan bahwa Menteri Keuangan Scott Bessent berada di posisi teratas untuk menjadi ketua berikutnya, “meskipun Bessent tidak menginginkan peran tersebut.”

  • Lowongan kerja dalam laporan JOLTS naik tak terduga pada Oktober ke level tertinggi lima bulan (7,65 juta; proyeksi 7,12 juta; sebelumnya 7,23 juta). Namun, perekrutan melambat, PHK meningkat, dan tingkat quits turun ke level terendah dalam lima tahun, menggambarkan pasar tenaga kerja yang membeku.

  • Sentimen di Eropa hari ini beragam. Indeks CAC40 Prancis memimpin penurunan (FRA40: -1%), diikuti tekanan ringan pada FTSE 100 Inggris (UK100: -0,2%). Kenaikan dicatatkan di Italia (ITA40: +0,1%), Spanyol (SPA35: +0,1%), Jerman (DE40: +0,5%), dan Polandia (W20: +2,1%).

  • RBA mempertahankan suku bunga Australia di level 3,60%, sesuai ekspektasi. Gubernur bank sentral mengindikasikan kemungkinan kembali menaikkan suku bunga, yang mendukung penguatan AUD lebih lanjut.

  • Yen Jepang tetap menjadi mata uang G10 terlemah, memperpanjang pelemahan setelah kontraksi GDP kuartal ketiga yang lebih buruk dari perkiraan (-0,6% vs -0,4% proyeksi). Indeks dolar AS bertambah 0,2% jelang keputusan FOMC, diperdagangkan di level tertinggi dalam sepekan. EURUSD turun 0,14% ke 1,162.

  • Perak memimpin kenaikan logam mulia hari ini, meningkat sekitar 3,9% dan mencetak rekor baru di atas 60 USD. Emas juga menguat berkat ekspektasi kebijakan dovish The Fed untuk 2026 (+0,4% ke 4.205 USD).

  • Pada komoditas energi, penurunan berlanjut: minyak Brent dan WTI turun sekitar 1%, sementara NATGAS jatuh 4,8% lagi.

