Amazon.com Inc. mengumumkan bahwa perusahaan berencana menginvestasikan lebih dari 35 miliar dolar AS di India pada 2030, dengan fokus pada kecerdasan buatan, pertumbuhan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja baru. Investasi ini melanjutkan pengeluaran sebelumnya sekitar 40 miliar dolar dan mencakup pengembangan infrastruktur fisik maupun digital. Perusahaan memperkirakan akan menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja, termasuk posisi langsung, tidak langsung, dan musiman, guna memperluas jaringan komersial dan e-commerce-nya.

Amazon bermaksud meluncurkan fitur berbasis AI untuk mendukung usaha kecil dan menengah, sejalan dengan tren global perusahaan teknologi besar yang berinvestasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan. Pengumuman ini mengikuti rencana Microsoft untuk menginvestasikan 17,5 miliar dolar di layanan AI dan cloud serta komitmen Google sebesar 15 miliar dolar untuk pusat data, menegaskan pentingnya India sebagai pusat teknologi besar di luar Amerika Serikat.

Total eksposur Amazon di India dapat mencapai sekitar 75 miliar dolar, mencakup logistik, pusat data, pengembangan cloud, dan digitalisasi UKM, yang diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor melalui platformnya. Dari perspektif valuasi, hal ini memperkuat peluang pertumbuhan pendapatan jangka panjang, meskipun juga menandakan belanja modal yang terus tinggi. Pasar akan memantau apakah investasi ini akan meningkatkan margin AWS di kawasan tersebut serta meningkatkan efisiensi logistik.

Dari sudut pandang geopolitik, India menjadi arena kompetitif bagi perusahaan teknologi terbesar dunia. Amazon, Microsoft, dan Google berinvestasi dalam jumlah besar untuk membangun pusat strategis AI dan cloud. Hal ini juga mengirimkan sinyal jelas bahwa India adalah pasar dengan signifikansi strategis, bukan sekadar basis produksi berbiaya rendah. Indeks lokal seperti Nifty dan Sensex, serta perusahaan yang terkait dengan infrastruktur, telekomunikasi, dan pusat data, berpotensi mendapat manfaat dari arus modal ini.

Saat ini, Amazon India menghasilkan sekitar 3 miliar dolar pendapatan tahunan, dengan pangsa pasar e-commerce lokal sebesar 30–35 persen. Investasi yang direncanakan dapat melipatgandakan pendapatan pada 2030 berkat basis penjual yang lebih besar, logistik yang lebih baik, perluasan langganan Prime, dan peningkatan ekspor.

Amazon secara signifikan meningkatkan komitmennya di India, bergabung dengan Microsoft dan Google dalam membangun pusat AI dan cloud global. Ini menjadi katalis pertumbuhan pendapatan bagi Amazon, tetapi juga melibatkan belanja modal besar serta risiko regulasi. Perlu dicatat bahwa tahun ini perusahaan mencatat imbal hasil yang relatif rendah dibandingkan pemain Big Tech lain dan indeks utama seperti S&P 500 dan Nasdaq 100.

