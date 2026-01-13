Sesi Asia–Pasifik berlangsung dalam suasana yang cenderung hati-hati. Indeks saham China melemah antara 0,70% hingga 1,10%, indeks JP225 Jepang turun 0,80%, sementara AU200.cash Australia menguat 0,20% dan SG20cash Singapura naik 0,25%.

Di pasar valuta asing, pergerakan paling menonjol datang dari yen Jepang, yang melemah sekitar 0,50–0,70% terhadap mayoritas mata uang utama. Pasangan USDJPY naik 0,55% ke level 158,9000.

Yen Jepang kembali berada di bawah tekanan kuat menyusul laporan bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi tengah mempersiapkan pembubaran majelis rendah parlemen secepat awal masa sidang legislatif pada 23 Januari. Langkah ini berpotensi membuka jalan bagi pemilu dadakan, yang kemungkinan digelar pada 8 atau 15 Februari. USDJPY sempat melonjak hingga 159,9500, menandai level terlemah yen sejak Juli 2024.

Pelemahan tersebut hanya sebagian tertahan oleh intervensi verbal singkat dari Menteri Keuangan Satsuki Katayama, yang mengangkat isu ini dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Otoritas Jepang tampaknya kini lebih berfokus pada pencegahan pergerakan spekulatif dibandingkan menargetkan level nilai tukar tertentu. Pendekatan ini untuk sementara menjaga risiko intervensi langsung di pasar valuta asing tetap relatif rendah.

Fitch Ratings menegaskan bahwa independensi Federal Reserve tetap menjadi pilar utama yang menopang peringkat kredit AA+ Amerika Serikat, dan menyebutnya sebagai perlindungan institusional yang sangat krusial.

Presiden Donald Trump mengumumkan penerapan tarif sebesar 25% secara langsung terhadap negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Iran. Spekulasi pasar kini mengarah pada kemungkinan perluasan ancaman tersebut ke China, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Iran.

Presiden New York Fed John Williams menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini berada dekat dengan level netral dan dalam posisi yang baik, tanpa kebutuhan mendesak untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Ia memperkirakan inflasi akan kembali ke level 2% pada 2027, serta membela kerangka kebijakan yang berlaku dan independensi The Fed.