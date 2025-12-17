Kontrak berjangka pada indeks utama bergerak di zona hijau, pulih dari tekanan sesi sebelumnya yang dipicu oleh data AS yang beragam (US100: +0,35%, US500: +0,2%, EU50: +0,05%).

Donald Trump mengumumkan blokade total terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan melakukan perjalanan ke dan dari Venezuela. Ia menuduh rezim Nicolás Maduro mencuri aset milik AS serta mendanai terorisme dan kriminalitas melalui pendapatan minyak, sambil memberi sinyal percepatan deportasi migran Venezuela.

Menurut The Wall Street Journal, Donald Trump akan mewawancarai Christopher Waller—anggota FOMC dengan hak suara—untuk posisi Ketua The Fed. Waller dipandang sebagai kandidat terkuat ketiga (setelah Kevin Hassett dan Kevin Warsh). Meskipun kabar ini sempat mengangkat sentimen Wall Street—futures dan dolar menguat—minimnya kedekatan personal Waller dengan Trump dianggap mengurangi peluangnya.

Warner Bros. Discovery berencana menolak proposal akuisisi dari Paramount, yang diajukan sebagai tandingan terhadap ekspansi Netflix (premarket: WBD.US -0,9%, NFLX.US +1%, PSKY -0,1%).

Sentimen di pasar Asia cukup positif, dengan sebagian besar indeks menguat berkat rebound sektor teknologi. Kenaikan tertahan oleh ketidakpastian outlook ekonomi AS setelah rilis NFP dan penjualan ritel kemarin, serta kehati-hatian menjelang data inflasi. CHN.cash dan HK.cash memimpin (masing-masing +0,8% dan +0,6%) setelah tiga hari penurunan. JP225 naik +0,1%, sementara AU200.cash stagnan.

Jepang mencatat surplus neraca dagang pertama sejak Juni pada November, sebesar JPY 322,2 miliar (perkiraan: JPY 71,2 miliar; sebelumnya: -JPY 226,1 miliar). Ekspor tumbuh +6,1% berkat yen yang lemah, pulihnya permintaan AS, dan tarif yang lebih rendah dari perkiraan. Kenaikan impor yang lemah (+1,3%) menunjukkan lemahnya permintaan domestik. Selain itu, pesanan mesin inti melonjak jauh di atas ekspektasi ke level tertinggi sejak September 2022 (+12,5% vs perkiraan 3,6%), memberi sinyal kenaikan belanja modal perusahaan Jepang.

Gubernur baru Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Anna Breman, mengatakan bahwa ia siap menggunakan seluruh instrumen—termasuk batasan LTV dan DTI—jika diperlukan untuk menahan booming harga perumahan atau memitigasi risiko penurunan. Ia juga menekankan transparansi, menyebutkan bahwa pasar bereaksi lebih kuat dari perkiraan terhadap keputusan terbaru RBNZ, dan bahwa pemangkasan suku bunga lebih lanjut tetap memungkinkan.

Di pasar FX, indeks dolar AS (USDIDX) rebound 0,2% setelah sempat menyentuh level terendah sejak Oktober, didukung laporan WSJ soal Waller. Yen Jepang terkoreksi setelah reli beberapa hari terhadap mayoritas mata uang G10 (USDJPY +0,4%, EURJPY +0,2%). EURUSD melemah 0,2% ke 1,172.

Harga minyak Brent dan WTI rebound sekitar 1,2% dari level terendah empat tahun pada sesi sebelumnya, ditopang oleh blokade tanker Venezuela oleh AS. Natural gas stabil.

Silver kembali reli kuat, naik 3,7% menuju rekor tertinggi baru di sekitar USD 66 per ounce. Emas naik 0,6% ke USD 4.330 per ounce, sementara platinum melonjak 3,6%.