Sesi perdagangan di Amerika Serikat dimulai dengan kenaikan tipis, namun momentum cepat memudar seiring meningkatnya kekhawatiran mengenai kondisi perusahaan teknologi. Penurunan terbesar terlihat pada kontrak Russell 2000, yang melemah sekitar 0,6%. Nasdaq 100 bergerak lebih baik, hanya turun sekitar 0,3%. Penurunan paling kecil terlihat pada S&P 500 dan Dow Jones, yang masing-masing turun sekitar 0,2%.

Perusahaan iRobot, produsen robot pembersih “Roomba”, tidak mampu bersaing melawan gelombang substitusi murah dari Tiongkok dan mengumumkan kebangkrutan. Nilai perusahaan anjlok lebih dari 70%.

Pernyataan anggota The Fed hari ini diterima pasar sebagai moderat-dovish, tetapi perbedaan pandangan internal semakin terlihat jelas. FOMC tampaknya bergerak ke dua arah yang saling berseberangan. Sementara itu, kabar dari lingkaran Presiden Trump menunjukkan bahwa peluang Kevin Hassett untuk menjadi Ketua The Fed tidak sekuat yang diperkirakan pasar minggu lalu.

Pasar Eropa tampil lebih baik dibandingkan Amerika Serikat, dengan sebagian besar indeks bergerak naik. Pimpinannya adalah Italia dan Polandia: kontrak FTSE MIB naik sekitar 1%, sementara kontrak WIG20 melonjak hingga 1,7%. Kenaikan juga terlihat pada kontrak SUI20, UK100, dan SPA35. Indeks Prancis CAC40 naik 0,4%. DAX Jerman sedikit melemah 0,2%.

Sesi Eropa juga ditandai oleh penurunan saham pertahanan, seiring perkembangan negosiasi lanjutan terkait Ukraina. Sebaliknya, saham perbankan Eropa menguat dan menjadi pendorong indeks berkat sentimen yang semakin positif.

Data PPI Swiss mengecewakan: harga produsen turun 0,5% secara bulanan. Franc Swiss melemah sekitar 0,2% terhadap dolar dan euro.

Di pasar Forex, mata uang Norwegia dan Swedia juga berkinerja buruk, melemah terhadap sebagian besar pasangan mata uang utama.

Di pasar komoditas, segmen pertanian kembali tertekan. Harga kakao melanjutkan tren penurunan, anjlok lebih dari 6% karena tekanan pasokan yang berkepanjangan.

Harga minyak turun lebih dari 1,5%, kembali menguji level terendah terbaru.

Logam mulia melanjutkan gelombang kenaikan. Palladium memimpin dengan lonjakan sekitar 5%, disusul platinum dan perak yang naik 2%. Emas menguat sekitar 0,2%.