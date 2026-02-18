Sesi di kawasan Asia-Pasifik berlangsung dalam sentimen yang cukup positif. Indeks AU200.cash Australia naik 0,18%, JP225 Jepang menguat 0,22%, dan SG20cash Singapura bertambah 0,17%. Pasar China masih tutup karena libur Tahun Baru Imlek.

Dolar Selandia Baru menjadi mata uang terlemah di Asia setelah Reserve Bank of New Zealand mempertahankan suku bunga OCR di 2,25% dan mengadopsi nada yang sedikit lebih dovish dibanding ekspektasi pasar.

Jalur suku bunga terbaru membuka kemungkinan kenaikan pada akhir 2026. Namun, gubernur baru, Anna Breman, menegaskan bahwa kebijakan akan tetap akomodatif “untuk beberapa waktu,” dan potensi pengetatan akan bergantung pada pertumbuhan dan inflasi yang secara jelas lebih kuat.

Sifat kondisional dari jalur tersebut membatasi ekspektasi imbal hasil tenor pendek dan memberikan tekanan pada NZD.

Dolar Australia melemah sejalan dengan NZD, meskipun skala penurunannya lebih terbatas.

Ekspor Jepang naik 16,8% secara tahunan pada Januari, mencatat laju pertumbuhan tercepat dalam lebih dari tiga tahun, terutama didorong oleh peningkatan pengiriman ke China menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

Meskipun angka utama terlihat impresif, analis menekankan bahwa kenaikan tersebut kemungkinan besar mencerminkan distorsi musiman, bukan percepatan struktural permintaan eksternal. Sentimen di kalangan produsen membaik pada Februari.

Yen melemah secara moderat selama sesi, meskipun pergerakan tetap terbatas di tengah likuiditas yang relatif rendah. Otoritas terus menyampaikan kewaspadaan terhadap pergerakan mata uang yang berlebihan dan tidak teratur.

Di Australia, upah naik 0,8% secara kuartalan pada kuartal keempat, sesuai ekspektasi dan pembacaan sebelumnya, sementara pertumbuhan tahunan bertahan di 3,4%. Data ini menunjukkan dinamika upah yang stabil tanpa tanda percepatan baru.

Emas kembali menembus level USD 4.900, melanjutkan tren naik struktural yang didukung oleh ketidakpastian geopolitik dan politik.