Sesi Asia-Pasifik bergerak dengan sentimen yang beragam, namun secara keseluruhan terlihat lebih baik dibandingkan akhir sesi perdagangan tunai Wall Street kemarin. Indeks saham China menguat di kisaran 0,10–0,40%, indeks JP225 Jepang turun 0,20%, sementara SG20cash Singapura naik 0,07%.

Sentimen pasar di Wall Street membaik setelah rilis laporan keuangan Micron. Saham perusahaan tersebut melonjak 8% pada perdagangan setelah jam bursa. Dalam panduan terbarunya, Micron memproyeksikan laba per saham (EPS) disesuaikan kuartal kedua sebesar $8,42, hampir dua kali lipat dari ekspektasi pasar.

Micron menenangkan pasar dengan menegaskan bahwa keterbatasan pasokan memori serta lonjakan permintaan dari pusat data AI telah mendorong harga naik secara signifikan. Manajemen memperingatkan bahwa pasar akan tetap mengalami kekurangan pasokan setidaknya hingga tahun 2026, dengan banyak pelanggan menerima volume memori yang jauh lebih kecil dibandingkan pesanan mereka.

Perusahaan juga tengah melakukan negosiasi kontrak jangka panjang, meningkatkan belanja modal tahun 2026 menjadi $20 miliar, serta melakukan restrukturisasi operasional.

Yen kembali menjadi salah satu mata uang G10 terlemah. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Kihara, kembali menyatakan bahwa otoritas “memantau dengan cermat” pergerakan nilai tukar dan imbal hasil jangka panjang, namun tidak memberikan peringatan yang lebih tegas maupun sinyal potensi intervensi.

Produk domestik bruto (GDP) Selandia Baru kuartal ketiga melampaui ekspektasi. GDP berbasis produksi naik 1,1% secara kuartalan, dibandingkan perkiraan 0,9%, sementara GDP berbasis pengeluaran naik 1,3% secara kuartalan. Pemulihan bersifat luas dan didorong oleh investasi, meskipun konsumsi rumah tangga masih relatif lemah. Secara tahunan, output produksi masih 0,5% lebih rendah dibandingkan tahun lalu, menandakan pemulihan belum sepenuhnya tuntas.

Presiden Trump mengumumkan pembayaran satu kali berupa “dividen prajurit” sebesar $1.776 untuk setiap anggota militer aktif Amerika Serikat, yang akan dibayarkan sebelum musim liburan. Dengan sekitar 1,4 juta penerima, total transfer senilai sekitar $2,5 miliar ini memiliki dampak makroekonomi yang terbatas, namun mengandung simbolisme politik yang signifikan.

Washington menyetujui paket penjualan senjata ke Taiwan dengan nilai rekor lebih dari $10 miliar. Paket tersebut mencakup 82 unit HIMARS, 420 rudal ATACMS, sekitar $4 miliar untuk howitzer swagerak, serta lebih dari $1 miliar untuk drone, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Taiwan. Keputusan ini hampir pasti akan memicu reaksi keras dari Beijing dan meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.

Bank of England dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga hari ini. BOE diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%.

Pengumuman serupa juga akan datang dari Bank Sentral Eropa, yang diperkirakan mempertahankan suku bunga tetap, sembari memberikan sinyal bahwa fase utama siklus pelonggaran kebijakan moneter mendekati akhir.