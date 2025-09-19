Baca selengkapnya

Morning Wrap (19.09.2025): Wall Street Cetak Rekor Baru

12.58 19 September 2025
  • Kemarin, gelombang kenaikan kuat mendorong S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average, dan Russell 2000 ke rekor tertinggi sepanjang masa—peristiwa yang hanya terjadi 25 kali di abad ke-21.
  • Lebih dari 300 saham di S&P 500 ditutup menguat, dipimpin saham teknologi, dengan Nvidia dan Intel di garis depan. Intel melesat 23%, sementara Nasdaq 100 bertambah 1,1%. Russell 2000 membukukan kenaikan menonjol, naik 2,5%.
  • Saham FedEx melompat lebih dari 5% setelah penutupan Wall Street berkat hasil kinerja—potensi mendorong sentimen hari ini di sektor logistik dan pengiriman AS yang lebih luas.
  • Imbal hasil Treasury AS menyerahkan kembali kenaikan sebelumnya setelah data menunjukkan klaim pengangguran baru turun paling besar dalam hampir empat tahun, meredakan sebagian kekhawatiran tentang kesehatan pasar tenaga kerja.
  • Hari ini, investor akan lebih banyak mencerna data makro sekunder dari Inggris dan Jerman. Namun fokus tertuju pada panggilan telepon terjadwal antara Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sekitar pukul 1 siang GMT. Volatilitas pasar juga bisa meningkat karena “triple witching”—kedaluwarsa kuartalan kontrak futures dan opsi di pasar keuangan.
  • Bank of Japan mempertahankan suku bunga 0,5%, sesuai ekspektasi. Pasangan USDJPY turun hampir 0,3% hari ini, sementara US dollar index (USDIDX) sedikit menguat. Ini menekan EURUSD, yang melemah sekitar 0,1%.
  • Sentimen di pasar futures hari ini bercampur. Di Eropa, terlihat tekanan naik yang hati-hati. Kontrak ITA40 Italia turun hampir 0,6%, sementara UK100 naik lebih dari 0,5%.
  • Di Asia, penurunan mendominasi, dengan JP225 Jepang merosot hampir 1,8% di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang—menuju rekor—serta rencana BoJ menjual ETF pada skala yang mirip dengan pelepasan saham yang dibeli dari bank pada 2000-an.
  • Komoditas energi seperti minyak dan gas memulai sesi dengan penurunan tipis, sementara komoditas pertanian di CBOT—termasuk gandum, kedelai, dan jagung—mencatat kenaikan moderat.
  • Sementara itu, di pasar kriptokurensi, sentimen sedikit melemah; harga Bitcoin turun ke bawah $117.000.

 

