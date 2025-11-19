Pasar saham di kawasan Asia-Pasifik sebagian besar melemah: Nikkei 225 Jepang turun 0,12%, Hang Seng Hong Kong turun 0,45%, Shanghai Composite hampir tidak berubah, dan S&P/ASX 200 Australia mencatat penurunan tipis.

Pada saat yang sama, kontrak berjangka berbasis indeks Eropa dan Amerika menunjukkan penurunan moderat, meski tekanan lebih terlihat pada futures Eropa dibandingkan dengan mitranya dari AS.

Data dari kawasan Antipodes menunjukkan sinyal ekonomi yang beragam: indeks harga produsen (PPI) Selandia Baru berada di bawah ekspektasi, sementara pertumbuhan upah di Australia sesuai proyeksi—menunjukkan pertumbuhan moderat, namun dengan pelemahan dalam dinamika upah sektor swasta.

Kinerja mata uang juga bervariasi di tengah aversi risiko, dengan dolar Australia (AUD) dan dolar Selandia Baru (NZD) menjadi yang terlemah. Sebaliknya, yen dan euro saat ini mendapatkan penilaian tinggi dari pasar.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan paket stimulus senilai lebih dari 20 triliun yen, didukung anggaran tambahan besar, yang menciptakan kebutuhan mendesak untuk tindakan kebijakan ekonomi.

Gubernur Bank of Japan Ueda bertemu dengan menteri keuangan utama untuk membahas kondisi ekonomi dan pandangan kebijakan, terutama terkait penurunan tajam nilai yen.

Meskipun imbal hasil obligasi pemerintah Jepang naik dan yen sempat menguat dalam jangka pendek, ketegangan kembali meningkat setelah muncul laporan bahwa China dapat memberlakukan kembali larangan impor makanan laut dari Jepang, memperburuk hubungan bilateral.

Amerika Serikat dan Arab Saudi mengumumkan serangkaian perjanjian penting mencakup pertahanan, perdagangan, teknologi, dan kerja sama strategis. Riyadh berencana membeli sekitar 300 tank Amerika dan di masa depan pesawat F-35, yang diperkirakan akan memperkuat industri pertahanan AS dan hubungan keamanan kedua negara. Kedua negara juga menandatangani perjanjian terkait kerja sama nuklir, bahan baku kritis, dan kecerdasan buatan, memperluas kemitraan ekonomi dan teknologi.

Presiden Trump mengisyaratkan bahwa ia kemungkinan telah memilih kandidat Ketua Federal Reserve berikutnya, meski belum mengungkapkan nama tersebut. Menteri Keuangan Scott Bessent sedang mewawancarai kandidat dan diperkirakan akan segera menyerahkan kandidat final kepada Trump. Di antara calon pengganti Jerome Powell adalah Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett dan mantan anggota Dewan Gubernur The Fed Kevin Warsh.

Harga OIL.WTI turun 0,2% hari ini setelah data survei API kemarin menunjukkan kenaikan stok minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan.

Logam mulia kembali menguat pagi ini. Harga GOLD naik 0,67%, sementara SILVER menambah 1,42%.

Namun, hal yang sama tidak terjadi pada pasar kripto—yang kembali melemah. Bitcoin sekali lagi menguji level psikologis USD 90.000; setelah penurunan kemarin, kripto tersebut sempat rebound namun gagal mempertahankan momentum kenaikan secara berkelanjutan.

Apa yang perlu diperhatikan secara khusus pada sesi hari ini? Pelaku pasar akan mencermati laporan keuangan Nvidia untuk melihat arah sektor teknologi, data inflasi CPI Inggris untuk petunjuk kebijakan moneter, komentar bankir sentral, serta notulen pertemuan FOMC terbaru di Amerika Serikat.