Kontrak berjangka mengindikasikan prospek yang relatif optimistis untuk sesi perdagangan hari ini di pasar saham global. Kontrak indeks Asia bergerak menguat, dengan JP225 melanjutkan rebound yang dimulai sejak pekan lalu. Kontrak JP225 saat ini naik 0,25%, sementara US100 menguat 0,4%. Sebaliknya, indeks Jerman DE40 justru melemah hampir 0,1%.

Pasangan USDJPY terkoreksi dari level tertinggi pagi hari di sekitar 157,75 ke level terendah di 157,25. Permintaan terhadap yen Jepang didukung oleh intervensi verbal dari kepala “diplomat mata uang” Jepang, Atsushi Mimura, yang memperingatkan terhadap pergerakan yang bersifat “sepihak dan agresif”, serta mengumumkan akan mengambil “langkah-langkah yang tepat” untuk menghadapi volatilitas yang berlebihan.

Selain itu, terlihat pula rebound yang lebih kuat pada dolar Australia (AUD) dan dolar Selandia Baru (NZD). Sentimen yang lebih lemah justru mendominasi dolar AS dan euro. Pasangan EURUSD sempat menguji level support di sekitar 1,1700 hari ini, namun tekanan jual tersebut berhasil diimbangi oleh munculnya kembali permintaan.

China mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah untuk bulan ketujuh berturut-turut, meskipun data ekonomi menunjukkan pelemahan. Suku bunga pinjaman satu tahun dan lima tahun masing-masing tetap berada di level 3% dan 3,5%. Suku bunga satu tahun menjadi acuan untuk pinjaman baru, sementara suku bunga lima tahun memengaruhi tingkat bunga kredit pemilikan rumah. Keputusan ini diambil di tengah rilis data ekonomi China bulan November yang kurang menggembirakan.

Harga minyak mentah WTI naik hampir 1,1% hari ini seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk penyitaan sebuah tanker Venezuela oleh Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Ketegangan yang terus berlanjut antara Israel dan Iran juga turut berkontribusi pada kembalinya premi risiko kecil pada harga minyak.

Perak melanjutkan penguatan impresif dalam tren naik jangka panjang, dengan kenaikan sekitar 3% hanya hari ini dan mencetak rekor tertinggi baru di atas $69 per ons. Harga emas juga menguat dan kembali menembus level $4.400 per ons, sekaligus mencatatkan penembusan di atas rekor sebelumnya.

Tidak hanya itu, logam mulia lainnya juga mencatatkan kenaikan signifikan. Harga platinum dan palladium masing-masing melonjak sekitar 4% dan 5%. Pergerakan ini merupakan bagian dari tren naik dinamis yang telah berlangsung di pasar logam mulia selama beberapa minggu terakhir, bahkan lebih dari selusin pekan.