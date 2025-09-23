Pasar APAC ditutup beragam hari ini — Tokyo libur (holiday), Hang Seng -0,9%, Shanghai Composite +0,5%, S&P/ASX 200 Australia -1%.



Futures Wall Street menguat tipis setelah sesi positif pada Senin.



Euro Stoxx 50 Futures +0,1% menjelang pembukaan, setelah -0,3% pada penutupan kemarin.



Euforia pada sesi Wall Street kemarin dipicu pengumuman bahwa OpenAI dan NVIDIA membentuk kemitraan — NVIDIA akan mengalokasikan hingga USD 100 miliar untuk pengembangan sistem AI OpenAI.



Piper Sandler menaikkan target harga Tesla menjadi USD 500, menekankan keunggulan AI perusahaan.



Laporan agenda utama hari ini: Micron, Kingfisher (earnings); fokus sesi pada PMI flash (Zona Euro/UK/AS), keputusan kebijakan moneter dari Riksbank dan NBH; pidato penting dari pejabat BoE, The Fed (Powell), ECB, BoC, serta Presiden Trump di PBB (09:50 ET / 14:50 BST).



Dolar AS stabil setelah koreksi; EUR/USD di sekitar 1,1800, USD/JPY mundur dari MA 200 hari (147,8); mayor bergerak dalam rentang ketat. Franc Swiss dan euro saat ini terkuat; mata uang Antipodean melemah signifikan.



PBOC menetapkan USD/CNY di 7,1057; menurut Commerzbank, dolar secara teoretis bisa melemah jika Trump memenangkan perkara Mahkamah Agung terkait Lisa Cook dari The Fed.



Emas memperpanjang kenaikan di awal sesi hari ini, +0,18%. Pada saat yang sama, NATGAS -0,82% dan OIL.WTI -0,53%.



Sentimen kripto campuran. Bitcoin -0,15%, sementara Ethereum -0,14%.