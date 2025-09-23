Baca selengkapnya

Morning Wrap (23.09.2025): NVDA–OpenAI, PMI, USD Stabil

12.39 23 September 2025

Pasar APAC ditutup beragam hari ini — Tokyo libur (holiday), Hang Seng -0,9%, Shanghai Composite +0,5%, S&P/ASX 200 Australia -1%.
 

Futures Wall Street menguat tipis setelah sesi positif pada Senin.
 

Euro Stoxx 50 Futures +0,1% menjelang pembukaan, setelah -0,3% pada penutupan kemarin.
 

Euforia pada sesi Wall Street kemarin dipicu pengumuman bahwa OpenAI dan NVIDIA membentuk kemitraan — NVIDIA akan mengalokasikan hingga USD 100 miliar untuk pengembangan sistem AI OpenAI.
 

Piper Sandler menaikkan target harga Tesla menjadi USD 500, menekankan keunggulan AI perusahaan.
 

Laporan agenda utama hari ini: Micron, Kingfisher (earnings); fokus sesi pada PMI flash (Zona Euro/UK/AS), keputusan kebijakan moneter dari Riksbank dan NBH; pidato penting dari pejabat BoE, The Fed (Powell), ECB, BoC, serta Presiden Trump di PBB (09:50 ET / 14:50 BST).
 

Dolar AS stabil setelah koreksi; EUR/USD di sekitar 1,1800, USD/JPY mundur dari MA 200 hari (147,8); mayor bergerak dalam rentang ketat. Franc Swiss dan euro saat ini terkuat; mata uang Antipodean melemah signifikan.
 

PBOC menetapkan USD/CNY di 7,1057; menurut Commerzbank, dolar secara teoretis bisa melemah jika Trump memenangkan perkara Mahkamah Agung terkait Lisa Cook dari The Fed.
 

Emas memperpanjang kenaikan di awal sesi hari ini, +0,18%. Pada saat yang sama, NATGAS -0,82% dan OIL.WTI -0,53%.
 

Sentimen kripto campuran. Bitcoin -0,15%, sementara Ethereum -0,14%.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
