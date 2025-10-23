S&P 500 futures dibuka menguat pagi ini, sementara Nikkei 225 turun 1,3%, mencerminkan sentimen negatif di Asia setelah penurunan di Wall Street semalam.

Indeks Nifty India naik 0,7% setelah muncul laporan kemungkinan pengurangan tarif AS atas barang-barang India, sementara DAX dan Euro Stoxx 50 diperdagangkan sedikit lebih rendah.

Dolar AS (USD) mendominasi sesi pagi, menguat terhadap sebagian besar mata uang utama setelah beberapa hari koreksi.Yen Jepang (JPY) menjadi mata uang terlemah di kelompok G10, dengan USDJPY naik ke 152,41 (+0,28%).

Harga WTI naik ke USD 60,80 per barel (+2,46%), melanjutkan reli setelah sanksi baru AS terhadap perusahaan minyak Rusia Rosneft dan Lukoil, serta tekanan diplomatik terhadap India dan Uni Eropa untuk membatasi impor minyak Rusia. Presiden Trump mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk “memaksa Putin bersikap rasional” dalam negosiasi perdamaian dengan Ukraina.

Harga emas stabil di sekitar USD 4.091 per ons, mendekati level penutupan kemarin, dengan pasar menantikan rilis data inflasi AS (CPI) pada Jumat.

Trump mempertahankan rencana pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping dan berharap dapat mencapai kesepakatan perdagangan serta pasokan bahan mentah dan kedelai.

Namun, hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tetap tegang setelah perundingan di Budapest dan Alaska berakhir tanpa hasil.

Tesla (TSLA.US) mencatat kinerja rekor baru: Pendapatan: $28,1 miliar (+12% YoY)

Free Cash Flow: $3,99 miliar (tertinggi dalam sejarah)

Pengiriman kendaraan: 497.099 unit (+7% YoY)

Penyimpanan energi: 12,5 GWh (+81% YoY). Namun, margin operasi turun akibat kenaikan biaya dan tarif impor.

SAP (SAP.DE) melaporkan pendapatan €9,08 miliar (vs. ekspektasi €10,61 miliar) dan EPS €1,72 (vs. €1,73), sedikit di bawah konsensus.