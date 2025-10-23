- Berita pasar terpenting yang dijadwalkan untuk pagi ini
- Berita pasar terpenting yang dijadwalkan untuk pagi ini
-
S&P 500 futures dibuka menguat pagi ini, sementara Nikkei 225 turun 1,3%, mencerminkan sentimen negatif di Asia setelah penurunan di Wall Street semalam.
-
Indeks Nifty India naik 0,7% setelah muncul laporan kemungkinan pengurangan tarif AS atas barang-barang India, sementara DAX dan Euro Stoxx 50 diperdagangkan sedikit lebih rendah.
-
Dolar AS (USD) mendominasi sesi pagi, menguat terhadap sebagian besar mata uang utama setelah beberapa hari koreksi.Yen Jepang (JPY) menjadi mata uang terlemah di kelompok G10, dengan USDJPY naik ke 152,41 (+0,28%).
-
Harga WTI naik ke USD 60,80 per barel (+2,46%), melanjutkan reli setelah sanksi baru AS terhadap perusahaan minyak Rusia Rosneft dan Lukoil, serta tekanan diplomatik terhadap India dan Uni Eropa untuk membatasi impor minyak Rusia. Presiden Trump mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk “memaksa Putin bersikap rasional” dalam negosiasi perdamaian dengan Ukraina.
-
Harga emas stabil di sekitar USD 4.091 per ons, mendekati level penutupan kemarin, dengan pasar menantikan rilis data inflasi AS (CPI) pada Jumat.
-
Trump mempertahankan rencana pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping dan berharap dapat mencapai kesepakatan perdagangan serta pasokan bahan mentah dan kedelai.
-
Namun, hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tetap tegang setelah perundingan di Budapest dan Alaska berakhir tanpa hasil.
-
Tesla (TSLA.US) mencatat kinerja rekor baru:
-
Pendapatan: $28,1 miliar (+12% YoY)
-
Free Cash Flow: $3,99 miliar (tertinggi dalam sejarah)
-
Pengiriman kendaraan: 497.099 unit (+7% YoY)
-
Penyimpanan energi: 12,5 GWh (+81% YoY). Namun, margin operasi turun akibat kenaikan biaya dan tarif impor.
-
-
SAP (SAP.DE) melaporkan pendapatan €9,08 miliar (vs. ekspektasi €10,61 miliar) dan EPS €1,72 (vs. €1,73), sedikit di bawah konsensus.
-
Meski begitu, pertumbuhan layanan cloud melonjak 27% YoY, menegaskan prospek jangka panjang yang positif seiring integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam solusi enterprise mereka.
Agenda Hari Ini
-
Investor akan mencermati: Keputusan suku bunga CBRT (Bank Sentral Turki), Data persediaan gas alam AS, dan Laporan penjualan ritel Kanada
-
Pasar juga menunggu perkembangan sanksi tambahan AS terhadap Rusia, respons India atas tekanan minyak, serta kemajuan pembicaraan perdagangan Trump–Xi.
-
Fokus tetap tertuju pada saham Tesla dan SAP serta reaksi sektor energi terhadap sanksi baru.
Morning Wrap (29.10.2025): Wall Street Naik Jelang Laporan Big Tech & Keputusan The Fed
Daily Summary – Wall Street Menguat Jelang Laporan Big Tech
Morning Wrap (28.10.2025): Wall Street Naik, Fokus ke Keputusan The Fed
Daily summary: Saham AS Menguat Jelang Pertemuan Trump–Xi, Emas Melemah (27.10.2025)