Harga emas dan perak melanjutkan reli dinamisnya, dengan emas mendekati tonggak psikologis utama di level 4.500 USD, sementara perak bergerak mendekati 70 USD. Kenaikan ini didukung oleh pelemahan dolar AS serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Yen Jepang menjadi mata uang terkuat di kelompok G10, menguat sekitar 0,4–0,6% terhadap mata uang utama lainnya. Penguatan yen berlanjut setelah muncul kembali peringatan dari para pembuat kebijakan Jepang — termasuk kepala “diplomat mata uang” Atsushi Mimura dan Menteri Keuangan Satsuki Katayama — terkait pergerakan spekulatif yang berlebihan.

Pasar saham Jepang juga bergerak naik, didukung oleh penurunan imbal hasil obligasi. Indeks Nikkei (JP225) naik 0,30% ke level 50.500 poin.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, berupaya menenangkan investor dengan menegaskan bahwa meskipun tingkat utang Jepang masih tinggi, pemerintah menolak penerbitan utang yang tidak bertanggung jawab maupun pemangkasan pajak yang berisiko.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menambah ketidakpastian pasar dengan mempertanyakan presisi target inflasi serta mengisyaratkan meningkatnya dukungan di antara kandidat calon ketua The Fed untuk meninggalkan penggunaan dot plot sebagai panduan kebijakan.

Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi alasan keamanan nasional, dengan merujuk pada aktivitas angkatan laut Rusia dan China di sekitar wilayah tersebut.

Pemilik TikTok, ByteDance, dilaporkan berencana mengalokasikan belanja modal sebesar CNY 160 miliar (sekitar USD 23 miliar) pada tahun 2026, meningkat dari CNY 150 miliar pada 2025. Sekitar 50% dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk semikonduktor canggih, dengan kurang lebih CNY 85 miliar secara khusus ditujukan untuk prosesor AI.

Starlink mengumumkan bahwa basis pelanggannya telah melampaui 9 juta pengguna, naik dari 8 juta hanya satu bulan sebelumnya. Peran Starlink semakin penting sebagai pilar pendapatan utama bagi SpaceX sekaligus sumber pendanaan untuk proyek-proyek jangka panjang.